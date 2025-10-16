Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.80
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
0
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.42
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.50
П2
4.44
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.80
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.75
П2
1.48
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Петржела: «Станкович приехал в Россию за деньгами и еще чем-то недоволен, удивительно»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о заявлениях главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Источник: Getty Images

Ранее серб сказал, что «единственной причиной негативного отношения российской общественности к нему является то, что он иностранец».

«Любой иностранный тренер сейчас приезжает в Россию, чтобы заработать денег. Станкович приехал за тем же. Сейчас его время заканчивается, он нервничает. Если бы вас увольняли с работы, где хорошо платят, вы бы тоже нервничали и искали причины, почему к вам все несправедливы. Но ему в любом случае выплатят хорошую неустойку. И он еще чем-то недоволен, это удивительно», — цитирует Петржелу «Советский спорт».