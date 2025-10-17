«Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30−35 миллионов, то Садулаев чем хуже»

К слову, я и Ндонгу по горячим следам ни слова не сказал в раздевалке. Предстояло несколько выходных дней, потом собрались на базе, сенегалец ко мне зашел — спокойно всё обсудили. И ему, и Эдику сказал одно и то же: «Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать». Надо отдать должное и нашим футболистам, которые вели себя максимально корректно. Они знают мою позицию: никогда не надо лукавить, даже если нам это выгодно. Не знаю, кто прав, кто виноват. Точно могу сказать одно: прав в любом случае будет Артур Григорьянц (председатель КДК РФС. Уже после записи интервью в четверг, 16 октября, КДК принял решение дисквалифицировать Ндонга на два матча, один из которых — условно, а рассмотрения возможных расистских высказываний не было из-за примирения сторон. — Ред.).