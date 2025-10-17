Продолжат ли «Локомотив» с ЦСКА тренд голевых шоу в московских дерби? Кто выйдет победителем в противостоянии Карпина и Черчесова? Интриги 12-го тура РПЛ

Что касается московского клуба, то его по традиции больше обсуждают не в чисто футбольном плане. Увольнение Драгана Стойковича из сборной Сербии вкупе с поражением от ЦСКА в дерби с новой силой разогнало слухи о скорой отставке Станковича. Но сам Деян, опять же по слухам, хочет продолжить карьеру именно на клубном уровне. Плюс результаты «Спартака» в последнее время идут на поправку — да, случилось поражение от ЦСКА с тремя пропущенными в первые 18 минут, но до того красно-белые в последний раз проигрывали в РПЛ еще в августе. Так что очень похоже на то, что шанс Станковичу дадут как минимум до зимней паузы. Но любой провал, особенно третий подряд в домашней игре с «Ростовом», может стать точкой российского вояжа легендарного серба.