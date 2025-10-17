Продолжат ли «Локомотив» с ЦСКА тренд голевых шоу в московских дерби? Кто выйдет победителем в противостоянии Карпина и Черчесова? Интриги 12-го тура РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА: удобный сценарий для крупного счета
Московские дерби в последнее время радуют глаз. В прошлом туре «Динамо» и «Локомотив» забили друг другу в общей сложности восемь мячей, ЦСКА и «Спартак» ограничились «всего» пятью, зато большинство уложили в самом начале игры. И есть все основания полагать, что на «РЖД Арене» снова стоит ожидать голевую реку.
Во-первых, так как обе команды с охотцей играют в атаку. «Локо» — лидер чемпионата по голам (26), третий по числу созданных голевых шансов (72) и точных ударов (70). ЦСКА создает остроту не так часто, так как предпочитает действовать на контратаках, но забивает тоже регулярно — делит вторую строчку с «Краснодаром» (по 22 гола).
Во-вторых, соперники испытывают проблемы с обороной, что подтвердили последние матчи. И ЦСКА, и «Локо» зачастую пожарят у своих ворот, занимая шестое и седьмое место с конца по количеству допущенных ударов. Галактионов продолжает искать оптимальное сочетание в центре обороны, а Челестини придется обойтись без травмированного Акинфеева.
Ключевым должно стать противостояние в центре поля. «Локо» нащупал очень интересную связку Пруцев — Баринов — Карпукас, которая перекрывает сопернику кислород в центре поля и здорово контролирует мяч, позволяя играть в позиционный футбол. Пара Обляков — Кисляк уже играет важную роль и в сборной России, оба уже получили заслуженную порцию комплиментов за изобретательность и стабильность.
Скорее всего, ЦСКА отдаст инициативу и будет искать свои шансы на свободном пространстве при переходных фазах. «Локо», где классную форму набрали Батраков, Бакаев и Митрюшкин, должен владеть территориальным преимуществом, но вопрос, получится ли превратить его во что-то осязаемое? Армейцы при Челестини уже не раз ловили оппонентов в эту ловушку, создавая у тех иллюзию контроля, которая разбивалась эффективными скоростными выпадами. В общем, точно будет зрелищно и интересно. В конце концов, играют команды с первых двух строчек турнирной таблицы.
«Спартак» — «Ростов»: Альба снова устроит сенсацию в Тушине?
В последнее время «Спартак» и «Ростов» частенько пересекаются в FONBET Кубке России. Причем для красно-белых Джонатан Альба стал злым гением — в прошлом сезоне вышел победителем в финале Пути регионов, а в нынешнем нанес болезненное домашнее поражение в четвертом туре (хотя в первом уступил дома 0:2). И вот снова те же лица и то же место встречи в Тушине.
«Ростову» вряд ли пошла на пользу международная пауза. Перед ней команда набрала хороший ход — ничьи с «Балтикой» и «Краснодаром», победа над «Оренбургом», выход на десятое место. Резкий контракт по сравнению с откровенно провальным стартовым отрезком. Теперь, после долгого перерыва, Альбе придется докручивать настройки заново. К тому же в сборных травмы получили игроки основы Ятимов и Мелехин, их участие в матче со «Спартаком» под вопросом.
Что касается московского клуба, то его по традиции больше обсуждают не в чисто футбольном плане. Увольнение Драгана Стойковича из сборной Сербии вкупе с поражением от ЦСКА в дерби с новой силой разогнало слухи о скорой отставке Станковича. Но сам Деян, опять же по слухам, хочет продолжить карьеру именно на клубном уровне. Плюс результаты «Спартака» в последнее время идут на поправку — да, случилось поражение от ЦСКА с тремя пропущенными в первые 18 минут, но до того красно-белые в последний раз проигрывали в РПЛ еще в августе. Так что очень похоже на то, что шанс Станковичу дадут как минимум до зимней паузы. Но любой провал, особенно третий подряд в домашней игре с «Ростовом», может стать точкой российского вояжа легендарного серба.
«Динамо» Мх — «Краснодар»: чемпион в преддверии сложнейшего этапа
Для «быков» настает один из сложнейших отрезков сезона. После выезда в Каспийск чемпиона ожидает наводящий жуть календарь вплоть до зимнего перерыва: «Рубин» (д), «Спартак» (д), «Балтика» (г), «Локомотив» (г), «Крылья Советов» (д) и ЦСКА (г). В контексте 12-го тура это означает лишь одно — «Краснодару» необходима победа над махачкалинским «Динамо», так как в дальнейшем потери очков могут стать регулярными.
И это при том, что за последний месяц команда Мурада Мусаева сбавила обороты: не получилось распечатать ворота «Зенита», «Ростова» и «Динамо». Это еще точно не кризис, отставание от первого места всего один балл, но заметны негативные тенденции. Не так эффективно играет атака, все больше вопросов к действиям центральных защитников и опорников.
Вопрос в том, что сможет противопоставить соперник. «Динамо» в этом сезоне не впечатляет в атаке всего пять голов в 11 турах — худший показатель в чемпионате. Но коллектив Хасанби Биджиева умеет показывать характер, особенно дома. В Каспийске в нынешнем сезоне РПЛ динамовцы не потерпели ни одного поражения, обыграв «Ахмат» с «Динамо» и поделив очки с «Локомотивом». Есть предположение, что и «Краснодару» придется помучиться. После международной паузы тренерам часто требуется время, чтобы отладить работавшие ранее механизмы, восстановить тонус сборников, потому первые матчи после возобновления первенства у топ-клубов зачастую выдаются невзрачными.
«Сочи» — «Зенит»: есть ли шанс на сенсацию?
Понятно, что «Зенит» в этом матче однозначный фаворит, но не спешите хоронить «Сочи» раньше времени. Есть две причины, почему на юге России в 12-м туре может прогреметь сенсация. Первая — та же, что у «Краснодара». Семаку придется быстро приводить в чувство сборников, в том числе Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, Бразилия которых играла в Корее и Японии. Вторая — при Игоре Осинькине «Сочи» постепенно начинает оживать: в позапрошлом туре засушил нули на выезде с махачкалинским «Динамо», в прошлом и вовсе одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Пари НН».
«Зенит» же преследует нестабильность. После победы над «Краснодаром» и пяти голов в ворота «Оренбурга» казалось, что сине-бело-голубые нащупали свою игру и сейчас полетят вперед догонять конкурентов по чемпионской гонке. Но ничья с «Акроном» в очередной раз напомнила, что нынешняя версия команды далеко не самая сильная в эпоху Семака. Сейчас же питерцам необходимо вернуть себе уверенность, так как после выезда в Сочи их ждут баталии с «Динамо» и «Локомотивом». И там нужно будет показать максимум.
«Динамо» — «Ахмат»: хватит ли энергии у Карпина?
После матчей сборной России уже традиционно всплывают старые вопросы по поводу совмещения постов Валерием Карпиным. Международная пауза подарила тренерам РПЛ время на перезагрузку и обдумывание новых идей. Коучу «Динамо» же пришлось работать в условиях цейтнота, тут же приступив к подготовке национальной сборной к играм с Ираном и Боливией. Сейчас — молниеносное возвращение к клубным делам.
А ведь бело-голубым, как никому другому, требовались перерыв и переосмысление игры в обороне. Пять пропущенных голов от «Локомотива» — что может быть более ярким сигналом к тому, что при защите своих ворот что-то идет не так? Карпин продолжает эксперименты с парой Осипенко — Зайнутдинов в центре обороны, но пока вряд ли их можно назвать успешными (11 пропущенных в последних пяти турах). К тому же оба уезжали в сборные, так что шансов повысить уровень сыгранности не было.
С «Ахматом» такие шутки вряд ли прокатят — грозненцы с приходом Черчесова стали очень здорово действовать на контратаках, используя скорость Самородова, Мелкадзе и Садулаева. У Лечи пока хромает результативность — всего одна голевая за 11 матчей, но при этом чеченский вингер на первом месте по числу удачным обводок в этом сезоне, и важность его действий для команды сложно переоценить.
Ждем игру на встречных курсах и множество опасных моментов. «Динамо» играет в атаку само и позволяет это делать соперникам. Вопрос лишь в том, что вряд ли с таким подходом в этом сезоне можно будет бороться за что-то серьезное.
