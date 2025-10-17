Семак не обижается, что «Зенит» называют сборной Бразилии: «Проще писать всякую ерунду»

Сейчас за «Зенит» выступают семь футболистов из Бразилии.
— Вас не обижает, когда «Зенит» называют сборной Бразилии?
— Меня нет. Сейчас жизнь такая, что гораздо проще поддевать и писать всякую ерунду, чем рассуждать о чем-то хорошем. К сожалению, это реалии жизни.
— Вы говорите, что сильных не любят, но критика по отношению к «Зениту» и, например, «Краснодару» совершенно разная.
— Причина одна: «Краснодар» стал чемпионом один раз, а мы — шесть подряд. Думаю, все просто устали от этого, — сказал Семак в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Ближайший матч «Зенит» проведет в гостях против «Сочи» в воскресенье, 19 октября.
Игорь Осинькин
Сергей Семак
