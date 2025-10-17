Два футболиста «Зенита» вернулись с травмами из сборных, — рассказал Семак

«Для нас каждый матч после пауз на сборные тоже несет определенные сложности. Кто-то играл больше, кто-то — меньше, плюс эмоциональный фон, травмы — Эракович и Горшков приехали из сборных с повреждениями. Посмотрим, насколько возможно их участие (в матче против “Сочи”). Поэтому нам нужно проанализировать, кто насколько готов, чтобы выбрать тот стартовый состав и тех игроков, которые будут готовы на 100%», — заявил Семак на пресс-конференции.
В воскресенье, 19 октября, «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Фишт, 8273 зрителя
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Семак
Голы
Зенит
Нуралы Алип
13′
Густаво Мантуан
54′
Андрей Мостовой
86′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
7
Антон Зиньковский
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
86′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
73′
27
Кирилл Заика
8
Михаил Игнатов
73′
19
Александр Коваленко
45
Франсуа Камано
45′
86′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
46′
20
Дмитрий Васильев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
73′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
73′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
87′
9
Сантос да Силва Жерсон
20
Педро
29′
87′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
39′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Сочи
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
19
8
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
