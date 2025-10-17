Два футболиста «Зенита» вернулись с травмами из сборных, — рассказал Семак

«Для нас каждый матч после пауз на сборные тоже несет определенные сложности. Кто-то играл больше, кто-то — меньше, плюс эмоциональный фон, травмы — Эракович и Горшков приехали из сборных с повреждениями. Посмотрим, насколько возможно их участие (в матче против “Сочи”). Поэтому нам нужно проанализировать, кто насколько готов, чтобы выбрать тот стартовый состав и тех игроков, которые будут готовы на 100%», — заявил Семак на пресс-конференции.