Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.42
П2
5.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.69

Талалаев об отношении к Радимову: «Меня не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к экс-футболисту «Зенита» Владиславу Радимову.

Источник: РИА "Новости"

— Вы говорите, что можете оценивать слова людей только по поступкам. Но как тогда прокомментируете слова Радимова, который прогнозирует, что к концу чемпионата «Балтика» будет на 9−16 местах?

— У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать. Поэтому сейчас к его словам я спокойно отношусь.

— Про какой поступок речь?

— Спросите у Радимова. Если он захочет, ответит.

— Вас его слова задевают?

— Вообще нет. Слова людей, которые на сегодняшний день больше говорят, чем делают, меня абсолютно не задевают. Это не касается конкретно Радимова, а касается вообще всех, кто говорит. Вот Канчельскис начал тренировать брянское «Динамо» — я стал прислушиваться к его мнению.

— То есть вы воспринимаете слова только действующих тренеров?

— Людей, которые что-то делают, а не только говорят, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Балтика
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 12187 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Хасанби Биджиев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
42′
Чиносо Оффор
(Максим Петров)
90+1′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
47′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
90′
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
62′
90
Чиносо Оффор
77
Эльдар Чивич
9′
46′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
82′
14
Стефан Ковач
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
48′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
18′
46′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
64′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
29′
64′
11
Миро
16
Уссем Мрезиг
89′
3
Имадеддин Аззи
Статистика
Балтика
Динамо Мх
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
3
Угловые
5
5
Фолы
18
12
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти