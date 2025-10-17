Талалаев об отношении к Радимову: «Меня не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают»

— Вообще нет. Слова людей, которые на сегодняшний день больше говорят, чем делают, меня абсолютно не задевают. Это не касается конкретно Радимова, а касается вообще всех, кто говорит. Вот Канчельскис начал тренировать брянское «Динамо» — я стал прислушиваться к его мнению.