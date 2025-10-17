Талалаев об отношении к Радимову: «Меня не задевают слова людей, которые больше говорят, чем делают»

— Вы говорите, что можете оценивать слова людей только по поступкам. Но как тогда прокомментируете слова Радимова, который прогнозирует, что к концу чемпионата «Балтика» будет на 9−16 местах?
— У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать. Поэтому сейчас к его словам я спокойно отношусь.
— Про какой поступок речь?
— Спросите у Радимова. Если он захочет, ответит.
— Вас его слова задевают?
— Вообще нет. Слова людей, которые на сегодняшний день больше говорят, чем делают, меня абсолютно не задевают. Это не касается конкретно Радимова, а касается вообще всех, кто говорит. Вот Канчельскис начал тренировать брянское «Динамо» — я стал прислушиваться к его мнению.
— То есть вы воспринимаете слова только действующих тренеров?
— Людей, которые что-то делают, а не только говорят, — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Андрей Талалаев
Хасанби Биджиев
Брайан Александр Хиль
42′
Чиносо Оффор
(Максим Петров)
90+1′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
4
Натан Гассама
47′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
91
Брайан Александр Хиль
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
90′
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
62′
90
Чиносо Оффор
77
Эльдар Чивич
9′
46′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
82′
14
Стефан Ковач
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
48′
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
18′
46′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
64′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
29′
64′
11
Миро
16
Уссем Мрезиг
89′
3
Имадеддин Аззи
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
