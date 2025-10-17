Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Барселона
1
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.78
П2
17.20
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.25
П2
8.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.54
П2
5.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.86
X
3.90
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
1.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Российский тренер отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на разговоры о возможном назначении в московский «Спартак», заявив, что он находится на своем месте, передает «Чемпионат».

«Не обсуждаю. Я на своём месте сейчас. И получаю удовольствие от работы. У меня контракт сразу на три года был подписан», — сказал Талалаев.

В своем недавнем интервью тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не боится увольнения, однако его не уволят, а также сказал, что его цель в «Спартаке» — выиграть чемпионство.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.