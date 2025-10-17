Ричмонд
Владислав Игнатьев: «Даже не мечтал о такой карьере»

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Владислав Игнатьев — о своих достижениях в качестве игрока, прощальном матче Глушакова и нынешнем выступлении «железнодорожников» в РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Бывший футболист Владислав Игнатьев был одним из самых ярких игроков РПЛ 2010-х годов. Он сыграл пять матчей за сборную России, выступал в премьер-лиге за московский «Локомотив», а также играл за самарские «Крылья Советов», ФК «Краснодар», краснодарскую «Кубань» и казанский «Рубин». Лучший период его карьеры был в «Локо» (2015−2021 годы), с которым он выиграл чемпионат России — 2017/18 и трижды побеждал в Кубке России (2017, 2019, 2021).

После ухода из «Рубина» весной 2022 года 38-летний Игнатьев больше не играл в РПЛ и вообще на профессиональном уровне. В интервью «Известиям» он рассказал, когда решил закончить с футболом, прокомментировал завершение карьеры своего партнера по сборной и «Локомотиву» Дениса Глушакова, а также оценил нынешний «Локо».

— Недавно вы участвовали в прощальном матче Дениса Глушакова. Какие впечатления от мероприятия?

— Всё прекрасно. Поиграли со многими звездами нашего футбола, проводили Дениса Борисовича. Для меня было честью в этом участвовать, с учетом того, сколько мы с ним отыграли в «Локомотиве» и сборной.

— Что можете сказать о нем как о футболисте и человеке?

— Для меня он всегда был одним из лидеров команды. Постоянно ярко себя проявлял. Неслучайно у него сложилась такая успешная карьера — стал чемпионом в качестве капитана «Спартака», сыграл на крупных турнирах за сборную России. Могу только положительно о нем говорить как об игроке и человеке. Денис всегда был требователен, поэтому закономерно, что он максимально реализовал себя как футболист.

— Есть в чем-то сходство между вашими карьерами в том, что он принес «Спартаку» чемпионство после 15 лет без титула, своими решающими голами добившись для команды большого количества побед, а вы через год помогли «Локо» завоевать первое за 13 лет золото РПЛ, отыграв почти без замен на правом фланге обороны и вытащив головой мяч из пустых ворот в ключевой игре со «Спартаком» (0:0)?

— Я как-то об этом никогда не задумывался. Просто каждый из нас старался помогать своим командам, выигрывать с ними трофеи. В итоге у нас с Глушаковым по одному чемпионству и одному Суперкубку. А у меня еще и три Кубка России (улыбается). Каждый внес в эти успехи значительную частицу себя.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Играю в футбол со знакомыми ребятами, занимаюсь воспитанием сына — ему девять с половиной лет, встречаюсь с друзьями.

— Не собираетесь идти в медиалигу, где сейчас играют многие из вашего поколения?

— Нет. Хочется больше свободного времени. Повторюсь, надо сыном заниматься, а если куда-то постоянно ездить играть, то времени вообще не останется.

— Вы официально не объявляли о завершении карьеры, хотя не играли в РПЛ с весны 2022 года. Когда для себя поняли, что уже не вернетесь в большой футбол?

— Может быть, спустя полгода после ухода из «Рубина». Время тогда было не самое благоприятное у меня по многим жизненным моментам. А потом как-то улетел на отдых и уже решил, что возвращаться не буду.

— Как оцените свою карьеру?

— Да я даже и не мечтал о такой карьере. Когда только начинал играть на профессиональном уровне, даже предположить не мог, что всё обернется чемпионством, тремя Кубками и несколькими матчами за сборную.

— Не обидно, что за сборную не сыграли на крупном турнире? В 2018 году казалось, что после чемпионского сезона с «Локо» можете попасть на домашний чемпионат мира хотя бы как резервист Марио Фернандеса.

— Я сделал всё возможное. У меня нет к себе претензий. Как сложилось, так сложилось. Теперь у меня новая жизнь — думаю больше об этом.

— Есть желание вернуться в футбол в качестве тренера или функционера?

— Не знаю, время покажет. Пока меня устраивает то, что есть, — мои футболы с друзьями по вторникам, четвергам и выходным.

— Как вам нынешний «Локомотив»?

— В полном порядке. Идет на втором месте, всего на одно очко отстает от первого… Главное, в конце сезона сыграть на максимуме возможного. А так пока нормально у команды всё.

Алексей Фомин