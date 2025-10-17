Владислав Игнатьев: «Даже не мечтал о такой карьере»

— Я как-то об этом никогда не задумывался. Просто каждый из нас старался помогать своим командам, выигрывать с ними трофеи. В итоге у нас с Глушаковым по одному чемпионству и одному Суперкубку. А у меня еще и три Кубка России (улыбается). Каждый внес в эти успехи значительную частицу себя.