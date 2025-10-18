Александр Сильянов: «Сильная сторона ЦСКА — его центр»

— Нет, не отвыкли. Мы в принципе и летом уже сыграли с Нигерией (1:1). Да, понятно, что и она, и наши осенние соперники — это 100% более высокий уровень, чем те, кого вы перечислили. Но мы все-таки играем в национальном чемпионате хорошего уровня. Матчи за клубы позволяют хорошо готовиться к таким сборным, как Иран, Боливия, Иордания, Катар и Нигерия. Понятно, что это не топовые сборные, как какая-нибудь Франция. И к ней, возможно, было бы тяжелее готовиться через матчи РПЛ. Но со сборными уровня Ирана и Иордании мы вполне можем уверенно играть. А уж с Боливией и подавно.