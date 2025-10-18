Ричмонд
Александр Сильянов: «Сильная сторона ЦСКА — его центр»

Футболист «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов — о предстоящем дерби с лидером РПЛ и прошедших матчах национальной команды.

Источник: Спорт-Экспресс

В субботу в чемпионате России по футболу пройдет московское дерби двух лидеров — идущий вторым «Локомотив» примет на своем поле ЦСКА, опережающий предстоящего соперника на одно очко. Игра состоится в рамках 12-го тура, первого после паузы на игры сборных. У обеих команд немалая часть игроков уезжала в национальную команду России. От ЦСКА там были защитники Игорь Дивеев и Данил Круговой, полузащитники Матвей Кисляк и Иван Обляков, от «Локо» — защитники Александр Сильянов, полузащитники Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев и нападающий Дмитрий Воробьев.

Александр Сильянов сыграл в двух матчах за сборную — он провел полностью встречу с Ираном (2:1) и вышел на второй тайм против Боливии (3:0). В интервью «Известиям» 24-летний игрок подвел итоги прошедших игр за сборную и поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА.

— Как оцените итоги прошедших матчей сборной?

— Хорошие итоги, понятное дело. Две победы — это всегда положительный итог. По игре у нас были определенные недочеты — такое есть у любой команды. Но в целом считаю, что мы качественно сыграли оба матча.

— После того как прошлой осенью и весной нынешнего года пришлось играть со слабыми командами вроде Вьетнама (4:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0), не отвыкли от достойных соперников?

— Нет, не отвыкли. Мы в принципе и летом уже сыграли с Нигерией (1:1). Да, понятно, что и она, и наши осенние соперники — это 100% более высокий уровень, чем те, кого вы перечислили. Но мы все-таки играем в национальном чемпионате хорошего уровня. Матчи за клубы позволяют хорошо готовиться к таким сборным, как Иран, Боливия, Иордания, Катар и Нигерия. Понятно, что это не топовые сборные, как какая-нибудь Франция. И к ней, возможно, было бы тяжелее готовиться через матчи РПЛ. Но со сборными уровня Ирана и Иордании мы вполне можем уверенно играть. А уж с Боливией и подавно.

— По уровню скоростей и интенсивности эти сборные с каким из клубов РПЛ сопоставимы?

— Иран и Иордания по той игре, что они показали против нас, — ближе к первой пятерке РПЛ. Пятое-шестое место.

— В стартовом составе на матч с Ираном была «ростовская» линия обороны — вы, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин, Илья Вахания выступали за «Ростов» под руководством Валерия Карпина. Пусть вы с Ваханией там не пересекались, знакомство с общими требованиями главного тренера сборной способствует взаимопониманию?

— Прям на поле во время игры не могу сказать, что это чувствовалось. Но то, что я на протяжении нескольких матчей за сборную играл вместе с Осипенко, сказалось. Мне удобно с ним играть. И нравится выходить с ним на поле. А ощущения «ростовской» линии обороны во время матча с Ираном не было.

— Чего ждете от ноябрьских матчей сборной против Перу и Чили?

— Мне кажется, уровень будет примерно как у Боливии. Или чуть-чуть повыше.

— Чего ждете от предстоящего дерби двух лидеров РПЛ против ЦСКА?

— Всё тренер нам скажет. Но мы будем биться и стараться выигрывать.

— Чем силен этот ЦСКА?

— Сильная его сторона — это центр. Кисляк, Обляк (Иван Обляков. — «Известия») в полузащите. Ну и Дивей (Игорь Дивеев. — «Известия»), который находит их передачей из центра обороны. Центральная часть у них самая классная.

— Можно назвать предстоящий матч ключевым в борьбе за золото РПЛ?

— Вряд ли. Наверно, нет. Все-таки очень много клубов сейчас претендуют на золото. И очень много туров впереди. За это время произойти может всё что угодно.

— Ощущаете, что «Локомотив» способен бороться за золото на длинной дистанции и не повторится прошлый сезон, когда вы лидировали в первом круге, но во втором упали на шестое место?

— Тоже не знаю. Потому что тяжело что-то загадывать. В прошлом сезоне тоже так думали, что находимся наверху и важно не оступиться, а всё равно оступались. Я, конечно, надеюсь, что в этом сезоне так не будет, но это только время покажет.

— Что должно помочь в этом чемпионате избежать весеннего провала?

— Наверно, главное, что не расслабляемся в играх с соперниками, которые внизу таблицы. Стараемся со всеми играть на максимуме.

— Насколько защите «Локомотива» сейчас тяжело даются такие матчи, как последний с «Динамо» (5:3), когда победили, но пропустили три гола и могли пропустить еще, если бы не фантастические спасения вашего вратаря Антона Митрюшкина?

— Если столько моментов у наших ворот было, значит, нам есть в чем прибавлять в игре в обороне. Но верю и надеюсь, что скоро прибавим так, что Антону не придется так спасать нас (улыбается). В принципе играем неплохо, но моменты пока соперники всё равно создают у наших ворот.

Алексей Фомин

