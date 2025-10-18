«Локомотив» и ЦСКА встретятся в матче лидеров РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ожидает футбольной красоты от матча. «Такое дерби, возможно, по звучности не “Спартак” — “Динамо”, но по значимости в нынешней ситуации очень знаковое сегодня, один из главных матчей на повестке дня, — сказал Колосков ТАСС. — Конечно, болельщики ждут много голов, красивой игры, захватывающих моментов, проявления индивидуального мастерства. Я жду футбольной красоты, результат абсолютно безразличен, а вот получить удовольствие от игры хотелось бы. ЦСКА и “Локомотив” играют в атаку, но не думаю, что повторится результативность игр ЦСКА — “Спартак” (3:2) и “Динамо” — “Локомотив” (3:5). Голы будут, но в обороне сыграют построже».