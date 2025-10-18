В чем уникальность Батракова. Многие сомневались, что он вообще станет футболистом

Преемник Глушенкова
Алексей Батраков — уникальная история для российского футбола. Спортсмен 2005 года рождения разрывает внутренние турниры в составе «Локомотива».
40 голевых действий в 58 матчах за железнодорожников восхищают не только болельщиков клуба, но и всю футбольную отрасль. Стоимость на Transfermarkt, кстати, все более впечатляет — 23 миллиона евро, на сегодня — третья в лиге после Сперцяна и Луиса Энрике. В прошлом сезоне РПЛ тогда еще 19-летний Алексей настрелял 14 голов (4 — с пенальти), в этом — уже 9 (с пенальти — 2). Как ему это удается? Давайте разбираться.
Ключевое — доверие тренера. Михаил Галактионов внедрил Алексея в состав на излете сезона-2023/24. За 336 игровых минут (пять неполных игр) Батраков даже забил «Оренбургу», но вряд ли кто-то ожидал, что голы и передачи встанут на конвейер уже в следующем чемпионате. В РПЛ акцент на молодых россиян хоть и входит в тренды, но пока такие попытки все-таки исключение. «Локо» и ЦСКА в этом смысле сейчас сильно преуспели, но перед сезоном-2024/25 подобных ситуаций практически не случалось.
Как ни странно, но формированию Батракова в статусе суперзвезды произошло не только благодаря Галактионову, но и «Зениту». Обычно клуб ругают за уничтожение талантов, но в этот раз случилось иначе. Летом 2024-го в Петербург отправился Глушенков, который провел магический сезон-2023/24. Именно уход Максима открыл дорогу Батракову в основной состав. Но не просто в основу, а на позицию Глушенкова, который действовал вторым форвардом («ложной девяткой» или атакующим полузащитником) рядом с центральным нападающим. Эта позиция в «Локо» максимально освобождает игрока от условностей и разрешает творить. Глушенков мог оказаться на любой позиции в атаке: справа, слева, в центре. Короче, сам выбирал место, откуда ему удобнее всего создавать угрозу.
После ухода Глушенкова на эту роль претендовали два игрока — Сарвели и Батраков. И Алексей с блеском конкуренцию выиграл — за шесть первых туров сделал 3+5 по «гол плюс пас» и снял все вопросы. Поэтому, когда мы говорим про доверие Галактионова, надо сразу заметить — это доверие Алексей заслужил.
Кстати, между Глушенковым и Батраковым есть еще одно символичное переплетение. Именно Максим отдал голевую на первый мяч Батракова в РПЛ. Одним пасом передал корону главного игрока «Локомотива» Алексею. Красиво.
Волшебное первое касание и удар без замаха
Надо сказать, что хоть Батраков и заменил Глушенкова по позиции и объему результативных действий, но совсем в другом стиле. Максим — чистый творец, способный вскрыть оборону соперника с мячом в ногах, Алексей — исключительный минималист, создающий в утилитарной манере. Батраков никогда не делает ничего лишнего — только достаточное действие для гола. Просто и чисто, как игла швейной машинки, вышивающая узор на ткани.
Очень характерна типология голов Батракова. Всего дважды за «Локомотив» Алексей забивал, используя больше двух касаний мяча — 14 сентября 2024-го в ворота «Оренбурга» и 25 августа 2024-го в ворота «Ростова». Еще дважды двумя касаниями, и оба раза в августе этого года, в играх со «Спартаком» и «Пари НН». Остальные 23 гола — это пенальти (их было девять, реализация — 100%) и удары в одно касание (14 голов).
Рецепт голов последнего типажа максимально прост и сложен одновременно. Алексей обладает потрясающим первым касанием. Это помогает и во время приема мяча — обработка с уходом от соперника — и в момент удара. «Пари НН» получил в свои ворота как раз после шедевральной батраковской обработки. Во-первых, Алексей наносит удар очень быстро, ему не нужно время для широкого замаха, достаточно короткого, чтобы мяч полетел быстро и сильно. Во-вторых, точность. Например, в ворота «Спартака» Алексей забил мяч внутренней стороной стопы, увидев, что Максименко открыл угол. Относительно несильный удар попал в цель, потому что случился в единственно верный момент. В-третьих, быстрая оценка ситуации. Батраков стремительно принимает решение, как будто не думая, но на самом деле он успевает принять хорошее решение даже в ситуации, где обычный футболист потратил бы время на размышления. Батраков сканирует пространство заранее, это сильно помогает экономить время. В этом секрет его утилитарности.
Один из моих самых любимых футболистов в истории игры — Димитар Бербатов. Его прозвали магистром первого касания. И это правда. Алексей Батраков в этом смысле последователь болгарина. Пока не магистр, но бакалавр-то наверняка.
Интересно, что у Батракова за «Локо» уже пять мячей головой. С ростом 170 сантиметров это похоже на сказку, но всему виной отличное понимание игры и проворность. Например, гол в ворота «Краснодара» Алексей забил, опередив на полшага Станислава Агкацева, который бросался на перехват с вытянутыми руками. Батраков, ко всему прочему, очень круто ускоряется на первых трех-четырех шагах. В этом он один из лучших в лиге.
Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказывал, что с такими физическими данными Батраков мог вообще не заиграть: «Впервые его увидел, когда ему было лет 13−14. Он был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет вообще или нет. С такими данными это сложно было представить».
На самом деле щуплость и талант сделали из Алексея большого футболиста. За счет игрового интеллекта Батраков сумел прокачать те компоненты, которые мог (координацию, удар, скорость, игровой интеллект), и замаскировать слабые качества, например физическую мощь. Конечно, ему пришлось работать над собой больше физически более одаренных партнеров. Но результат оказался потрясающим.
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти