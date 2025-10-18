В чем уникальность Батракова. Многие сомневались, что он вообще станет футболистом

Рецепт голов последнего типажа максимально прост и сложен одновременно. Алексей обладает потрясающим первым касанием. Это помогает и во время приема мяча — обработка с уходом от соперника — и в момент удара. «Пари НН» получил в свои ворота как раз после шедевральной батраковской обработки. Во-первых, Алексей наносит удар очень быстро, ему не нужно время для широкого замаха, достаточно короткого, чтобы мяч полетел быстро и сильно. Во-вторых, точность. Например, в ворота «Спартака» Алексей забил мяч внутренней стороной стопы, увидев, что Максименко открыл угол. Относительно несильный удар попал в цель, потому что случился в единственно верный момент. В-третьих, быстрая оценка ситуации. Батраков стремительно принимает решение, как будто не думая, но на самом деле он успевает принять хорошее решение даже в ситуации, где обычный футболист потратил бы время на размышления. Батраков сканирует пространство заранее, это сильно помогает экономить время. В этом секрет его утилитарности.