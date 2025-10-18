Ричмонд
В чем уникальность Батракова. Многие сомневались, что он вообще станет футболистом

Подробный рассказ о козырях молодой звезды «Локо».

Источник: Спорт-Экспресс

Преемник Глушенкова

Алексей Батраков — уникальная история для российского футбола. Спортсмен 2005 года рождения разрывает внутренние турниры в составе «Локомотива».

40 голевых действий в 58 матчах за железнодорожников восхищают не только болельщиков клуба, но и всю футбольную отрасль. Стоимость на Transfermarkt, кстати, все более впечатляет — 23 миллиона евро, на сегодня — третья в лиге после Сперцяна и Луиса Энрике. В прошлом сезоне РПЛ тогда еще 19-летний Алексей настрелял 14 голов (4 — с пенальти), в этом — уже 9 (с пенальти — 2). Как ему это удается? Давайте разбираться.

Ключевое — доверие тренера. Михаил Галактионов внедрил Алексея в состав на излете сезона-2023/24. За 336 игровых минут (пять неполных игр) Батраков даже забил «Оренбургу», но вряд ли кто-то ожидал, что голы и передачи встанут на конвейер уже в следующем чемпионате. В РПЛ акцент на молодых россиян хоть и входит в тренды, но пока такие попытки все-таки исключение. «Локо» и ЦСКА в этом смысле сейчас сильно преуспели, но перед сезоном-2024/25 подобных ситуаций практически не случалось.

Как ни странно, но формированию Батракова в статусе суперзвезды произошло не только благодаря Галактионову, но и «Зениту». Обычно клуб ругают за уничтожение талантов, но в этот раз случилось иначе. Летом 2024-го в Петербург отправился Глушенков, который провел магический сезон-2023/24. Именно уход Максима открыл дорогу Батракову в основной состав. Но не просто в основу, а на позицию Глушенкова, который действовал вторым форвардом («ложной девяткой» или атакующим полузащитником) рядом с центральным нападающим. Эта позиция в «Локо» максимально освобождает игрока от условностей и разрешает творить. Глушенков мог оказаться на любой позиции в атаке: справа, слева, в центре. Короче, сам выбирал место, откуда ему удобнее всего создавать угрозу.

После ухода Глушенкова на эту роль претендовали два игрока — Сарвели и Батраков. И Алексей с блеском конкуренцию выиграл — за шесть первых туров сделал 3+5 по «гол плюс пас» и снял все вопросы. Поэтому, когда мы говорим про доверие Галактионова, надо сразу заметить — это доверие Алексей заслужил.

Кстати, между Глушенковым и Батраковым есть еще одно символичное переплетение. Именно Максим отдал голевую на первый мяч Батракова в РПЛ. Одним пасом передал корону главного игрока «Локомотива» Алексею. Красиво.

Волшебное первое касание и удар без замаха

Надо сказать, что хоть Батраков и заменил Глушенкова по позиции и объему результативных действий, но совсем в другом стиле. Максим — чистый творец, способный вскрыть оборону соперника с мячом в ногах, Алексей — исключительный минималист, создающий в утилитарной манере. Батраков никогда не делает ничего лишнего — только достаточное действие для гола. Просто и чисто, как игла швейной машинки, вышивающая узор на ткани.

Очень характерна типология голов Батракова. Всего дважды за «Локомотив» Алексей забивал, используя больше двух касаний мяча — 14 сентября 2024-го в ворота «Оренбурга» и 25 августа 2024-го в ворота «Ростова». Еще дважды двумя касаниями, и оба раза в августе этого года, в играх со «Спартаком» и «Пари НН». Остальные 23 гола — это пенальти (их было девять, реализация — 100%) и удары в одно касание (14 голов).

Рецепт голов последнего типажа максимально прост и сложен одновременно. Алексей обладает потрясающим первым касанием. Это помогает и во время приема мяча — обработка с уходом от соперника — и в момент удара. «Пари НН» получил в свои ворота как раз после шедевральной батраковской обработки. Во-первых, Алексей наносит удар очень быстро, ему не нужно время для широкого замаха, достаточно короткого, чтобы мяч полетел быстро и сильно. Во-вторых, точность. Например, в ворота «Спартака» Алексей забил мяч внутренней стороной стопы, увидев, что Максименко открыл угол. Относительно несильный удар попал в цель, потому что случился в единственно верный момент. В-третьих, быстрая оценка ситуации. Батраков стремительно принимает решение, как будто не думая, но на самом деле он успевает принять хорошее решение даже в ситуации, где обычный футболист потратил бы время на размышления. Батраков сканирует пространство заранее, это сильно помогает экономить время. В этом секрет его утилитарности.

Один из моих самых любимых футболистов в истории игры — Димитар Бербатов. Его прозвали магистром первого касания. И это правда. Алексей Батраков в этом смысле последователь болгарина. Пока не магистр, но бакалавр-то наверняка.

Интересно, что у Батракова за «Локо» уже пять мячей головой. С ростом 170 сантиметров это похоже на сказку, но всему виной отличное понимание игры и проворность. Например, гол в ворота «Краснодара» Алексей забил, опередив на полшага Станислава Агкацева, который бросался на перехват с вытянутыми руками. Батраков, ко всему прочему, очень круто ускоряется на первых трех-четырех шагах. В этом он один из лучших в лиге.

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказывал, что с такими физическими данными Батраков мог вообще не заиграть: «Впервые его увидел, когда ему было лет 13−14. Он был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет вообще или нет. С такими данными это сложно было представить».

На самом деле щуплость и талант сделали из Алексея большого футболиста. За счет игрового интеллекта Батраков сумел прокачать те компоненты, которые мог (координацию, удар, скорость, игровой интеллект), и замаскировать слабые качества, например физическую мощь. Конечно, ему пришлось работать над собой больше физически более одаренных партнеров. Но результат оказался потрясающим.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
