Клуб Дзюбы впервые с июля выиграл матч в РПЛ

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Стефан Лончар (71-я минута).
37-летний форвард «Акрона» Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, отыграл все 90 минут и заработал желтую карточку.
«Акрон» одержал первую победу в РПЛ с 26 июля, когда во втором туре обыграл «Сочи» (4:0). Также тольяттинский клуб нанес «Пари НН» четвертое поражение подряд.
«Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с шестью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Пари НН» 26 октября примет калининградскую «Балтику», «Акрон» в тот же день дома сыграет с московским «Локомотивом».
Алексей Шпилевский
Заур Тедеев
Стефан Лончар
(Ифет Джаковац)
71′
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
32
Вадим Пигас
17
Егор Смелов
20
Хуан Мануэль Боселли
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
77
Андрей Ивлев
23′
78′
80
Валерий Царукян
19
Никита Ермаков
62′
8
Мамаду Майга
90+6′
40
Олакунле Олусегун
62′
27
Вячеслав Грулев
88
Даниил Лесовой
85′
78
Николай Калинский
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
88′
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
73′
8
Константин Марадишвили
23
Кристиян Бистрович
68′
15
Стефан Лончар
7
Эдгар Севикян
59′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
6
Максим Кузьмин
68′
17
Солтмурад Бакаев
90+3′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
