Клуб Дзюбы впервые с июля выиграл матч в РПЛ

Гол Стефана Лончара принес «Акрону» гостевую победу над «Пари НН».

Источник: телеграм-канал ФК «Пари НН»

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Стефан Лончар (71-я минута).

37-летний форвард «Акрона» Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, отыграл все 90 минут и заработал желтую карточку.

«Акрон» одержал первую победу в РПЛ с 26 июля, когда во втором туре обыграл «Сочи» (4:0). Также тольяттинский клуб нанес «Пари НН» четвертое поражение подряд.

«Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с шестью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» 26 октября примет калининградскую «Балтику», «Акрон» в тот же день дома сыграет с московским «Локомотивом».

Пари Нижний Новгород
0:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Ифет Джаковац)
71′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
32
Вадим Пигас
17
Егор Смелов
20
Хуан Мануэль Боселли
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
77
Андрей Ивлев
23′
78′
80
Валерий Царукян
19
Никита Ермаков
62′
8
Мамаду Майга
90+6′
40
Олакунле Олусегун
62′
27
Вячеслав Грулев
88
Даниил Лесовой
85′
78
Николай Калинский
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
88′
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
73′
8
Константин Марадишвили
23
Кристиян Бистрович
68′
15
Стефан Лончар
7
Эдгар Севикян
59′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
6
Максим Кузьмин
68′
17
Солтмурад Бакаев
90+3′
Статистика
Пари Нижний Новгород
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
25
12
Удары в створ
11
1
Угловые
6
3
Фолы
12
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти