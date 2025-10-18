«Крылья Советов» вырвали ничью в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У гостей гол забил Данила Ведерников (39-я минута), в составе хозяев отличился Владимир Игнатенко (85).
«Оренбург» прервал собственную серию из четырех поражений в РПЛ.
«Оренбург» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 13 очками расположились на десятой строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 25 октября в гостях сыграют с московским ЦСКА, «Оренбург» в тот же день на выезде встретится со столичным «Спартаком».
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Крылья Советов
Владимир Игнатенко
(Ильзат Ахметов)
85′
Оренбург
Данила Ведерников
(Степан Оганесян)
39′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
23
Никита Чернов
9
Алексей Сутормин
2
Кирилл Печенин
77
Ильзат Ахметов
14
Михайло Баньяц
6
Сергей Бабкин
5
Доминик Ороз
72′
21
Дмитрий Иванисеня
18
Иван Лепский
64′
24
Роман Евгеньев
90+8′
11
Амар Рахманович
64′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
82′
7
Вадим Раков
Оренбург
1
Богдан Овсянников
74′
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
33
Ираклий Квеквескири
16
Хорди Томпсон
86′
29
Владан Бубанья
11
Степан Оганесян
59′
22
Павел Горелов
20
Дмитрий Рыбчинский
68′
71′
37
Ду Кейрос
19
Алешандре Жезус
59′
9
Максим Савельев
57
Евгений Болотов
86′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
Крылья Советов
Оренбург
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
3
6
Угловые
5
6
Фолы
13
6
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
