Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.86
П2
5.33
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.48
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

«Крылья Советов» вырвали ничью в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Встреча 12-го тура завершилась со счетом 1:1, самарцы сравняли счет на 85-й минуте.

Источник: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У гостей гол забил Данила Ведерников (39-я минута), в составе хозяев отличился Владимир Игнатенко (85).

«Оренбург» прервал собственную серию из четырех поражений в РПЛ.

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 13 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 25 октября в гостях сыграют с московским ЦСКА, «Оренбург» в тот же день на выезде встретится со столичным «Спартаком».

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Крылья Советов
Владимир Игнатенко
(Ильзат Ахметов)
85′
Оренбург
Данила Ведерников
(Степан Оганесян)
39′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
23
Никита Чернов
9
Алексей Сутормин
2
Кирилл Печенин
77
Ильзат Ахметов
14
Михайло Баньяц
6
Сергей Бабкин
5
Доминик Ороз
72′
21
Дмитрий Иванисеня
18
Иван Лепский
64′
24
Роман Евгеньев
90+8′
11
Амар Рахманович
64′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
82′
7
Вадим Раков
Оренбург
1
Богдан Овсянников
74′
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
33
Ираклий Квеквескири
16
Хорди Томпсон
86′
29
Владан Бубанья
11
Степан Оганесян
59′
22
Павел Горелов
20
Дмитрий Рыбчинский
68′
71′
37
Ду Кейрос
19
Алешандре Жезус
59′
9
Максим Савельев
57
Евгений Болотов
86′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
Крылья Советов
Оренбург
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
3
6
Угловые
5
6
Фолы
13
6
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти