«Спартак» вдесятером вырвал ничью у «Ростова», забив на 85-й минуте

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Красно-белые» большую часть матча играли в меньшинстве после удаления ганского защитника Джику.

Источник: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей гол забил Тимур Сулейманов (54-я минута), у хозяев отличился Эсекьель Барко (85).

В начале первого тайма защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму колена, и его увезли с поля на носилках на специальной машине. На 10-й минуте вместо серба на поле вышел Кристофер Ву.

На 26-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил еще один центральный защитник «Спартака» — ганец Александер Джику.

«Спартак» заработал уже третью красную карточку в первых таймах в этом чемпионате — это повторение клубного антирекорда, сообщает «Цифроскоп». В сезоне 2022/23 у «красно-белых» также было три удаления в первых таймах.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который 19 сентября был дисквалифицирован на месяц за красную карточку в матче с московским «Динамо», отбыл последнюю игру своего отстранения.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 14 очками расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» 26 октября примет «Оренбург», «Ростов» в тот же день сыграет с махачкалинским «Динамо».

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Ростов
Тимур Сулейманов
54′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Статистика
Спартак
Ростов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
3
Фолы
11
16
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти