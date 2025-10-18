Теперь «Спартаку» будет еще труднее спасти сезон: команда близка к краху

Во время перерыва на матчи сборных Станкович, традиционно закрытый в России, дал откровенное интервью сербским журналистам. Рассказал много интересного: якобы в России его критикуют из-за того, что он иностранец, а к уходу из «Спартака» он готов, хотя и считает это ошибкой.
Станкович оптимистично предположил, что победы в ближайших матчах закроют вопрос о его увольнении из «Спартака». Ведь в календаре после паузы на матчи сборных были скромные «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Оренбург».
«Спартак» продолжает лихорадить. Против «Ростова» — тяжелая травма и удаление
Матч с «Ростовом» в 12-м туре с самого начала пошел не по плану Станковича. Как и в предыдущих матчах, из-за дисквалификации он сидел на трибуне, а на бровке командовал Ненад Сакич. На глазах сербских тренеров уже на 10-й минуте тяжелую травму получил их соотечественник — центральный защитник Бабич.
Серб неудачно поставил ногу на газон и упал: корчился от боли, а поле покинул на носилках. Не нужно быть врачом, чтобы заподозрить травму крестообразных связок, а значит — очень долгое лечение. Остается лишь надеяться, что травма не окажется серьезной.
Вместо Бабича вышел Ву — приехавший из французского «Лилля» защитник, который в двух матчах за «Спартак» грубо ошибся и присел на скамейку. Ву изначально выглядел спорным трансфером из-за позиционных ошибок и недисциплинированности, поэтому Бабича заменить вряд ли сможет. Хотя против «Ростова» и вышел достаточно уверенно.
После травмы Бабича «Спартак» потерялся на поле: если в начале матча владел инициативой, то до перерыва — растворился. А на 26-й минуте команду подвел центральный защитник Джику, получивший прямую красную карточку. Судья удалил его после просмотра ВАР, но вопросы к решению вряд ли возможны — игрок «Ростова» выходил один на один.
В итоге «Спартак» остался в меньшинстве, а четверка защитников перестроилась в экспериментальное сочетание: справа в оборону опустился вингер Солари, а в центр перебрался правый защитник Денисов. Это вынужденное решение — Литвинов пропускал матч с «Ростовом», а 20-летний Гузиев в предыдущем матче выглядел не слишком надежно. Эмоции фанатов «Спартака» выразил Сакич, обхвативший руками лицо:
Теперь «Спартаку» будет еще труднее. Станковичу уже нашли замену
Вероятная потеря Бабича на долгий срок — большая проблема для и без того кризисного «Спартака» Станковича. В этом сезоне Бабич, несмотря на участившиеся ошибки и прогресс Литвинова, остается сильнейшим центральным защитником «Спартака». По данным РУСТАТ, Бабич лучший центрдеф «Спартака» по единоборствам в обороне — 85% удачных (у Литвинова 69%, у Джику 63%). То же касается верховой борьбы — Бабич выиграет 77% единоборств (у Литвинова 68%, у Джику 65%).
Бабич остается лидером обороны «Спартака» и нужен Литвинову в паре: если серб лучше в единоборствах и верховой борьбе, то россиянин — в первом пасе, развитии атак и игре у чужих ворот. Казалось, «Спартак» при Станковиче выстрадал хорошую связку центрдефов, но теперь даже ее нет. Ни Джику, ни Ву заменить Бабича не смогут. А отсутствие более опытного и физически сильного напарника может ударить и по уверенности Литвинова.
Удаление Джику против «Ростова» — не случайность: он много фолил в дерби против ЦСКА и заслужил красную уже тогда. Это подтвердили эксперты в шоу «Судейская», которые единогласно признали: судья ошибся, не удалив Джику в концовке дерби после фола на Глебове.
Джику не справляется с ролью лидера, которую невербально взял на себя с первых же матчей. Да, Джику выглядит уверенно, но только внешне. На деле он часто проигрывает в единоборствах и борьбе 1 в 1, после чего фолит и спорит с судьями. Поэтому частые фолы Джику результат не слабой дисциплины, а постоянных ошибок, которые он так исправляет.
Ведь против «Ростова» он удалился, упустив Голенкова, который умудрился обойти его одним движением, хотя стоял спиной к воротам:
Заменить Бабича Станковичу будет трудно, а увольнение тренера кажется все неизбежнее, несмотря на спасение в матче с «Ростовом». Сначала спартаковцы пропустили на 54-й минуте. Что особенно тревожно — после ошибки Умярова, который проводит отличный сезон.
После этого «Ростов» загубил массу опасных моментов, а Умяров добавил тревоги, продолжив ошибаться. Но спас «Спартак» Барко — волшебно выстреливший издалека в девятку, когда казалось, что поражение уже неизбежно.
Если тяжелая травма Бабича подтвердится, то «Спартаку» будет еще сложнее выбраться из кризиса. В этом матче игроки проявили характер, но это не отменяет проблем: «Ростов» простил красно-белых за ошибки в обороне, другие — будут точнее. Станкович сам отказался от Дуарте, которому не доверял с первых своих месяцев в «Спартаке», сам затеял перестройку на игру в три центральных защитника, от которой быстро отказался. В итоге вместо Дуарте получил двух менее качественных защитников: Джику постоянно ошибается в единоборствах и фолит, Ву — очень слаб позиционно, несмотря на неплохую игру против «Ростова».
«Спартак» проявил характер и спас очки, но едва ли в этом есть заслуга Станковича. Инсайдеры сообщают, что клуб уже договорился с испанцем Луисом Гарсией — соотечественника упорно тащит в Россию спортивный директор Кахигао. Хотя кандидатура выглядит максимально спорно, из-за чего, по слухам, не нравится руководству «Спартака».
Деян Станкович
Джонатан Альба
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Тимур Сулейманов
54′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти