Теперь «Спартаку» будет еще труднее спасти сезон: команда близка к краху

Если тяжелая травма Бабича подтвердится, то «Спартаку» будет еще сложнее выбраться из кризиса. В этом матче игроки проявили характер, но это не отменяет проблем: «Ростов» простил красно-белых за ошибки в обороне, другие — будут точнее. Станкович сам отказался от Дуарте, которому не доверял с первых своих месяцев в «Спартаке», сам затеял перестройку на игру в три центральных защитника, от которой быстро отказался. В итоге вместо Дуарте получил двух менее качественных защитников: Джику постоянно ошибается в единоборствах и фолит, Ву — очень слаб позиционно, несмотря на неплохую игру против «Ростова».