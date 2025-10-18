Ричмонд
Тренер Альба объяснил причины беспроигрышной серии «Ростова» в РПЛ

Серия без поражений составляет семь матчей.

Источник: https://vk.com/fcrostov

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» верят в то, что делают, и выполняют большую часть работы правильно, поэтому в последних матчах чемпионата страны команда не проигрывает. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Ростова» Джонатан Альба.

В субботу «Ростов» на выезде сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 1:1 в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда упустила победу в большинстве, пропустив мяч на 85-й минуте. Подопечные Альбы не проигрывают в РПЛ на протяжении семи матчей (две победы, пять ничьих).

«Конечно, если бы до начала матча сказали, что сыграем вничью, был бы доволен. Радость все равно есть, потому что результат хороший, могли победить сегодня, соперник тяжелый и сильный. Моменты были, но вратарь “Спартака” Александр Максименко парировал, — сказал Альба. — Не получилось у нас в прессинге, как в первом тайме, поэтому стали больше обороняться. Был момент, не залетел мяч при счете 1:0, но в итоге ошибка, пропустили мяч. Не поменяло план удаление “Спартака”, прессинговали один в один».

«Серия [без поражений] может закончиться в любой момент. Хорошо, что ребята верят в себя, в нашу работу. Сейчас игроки делают больше моментов правильно, поэтому такие результаты», — добавил Альба.

«Ростов» занимает 10-е место в таблице чемпионата страны, набрав 14 очков после 12 матчей.