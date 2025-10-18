Тренер Альба объяснил причины беспроигрышной серии «Ростова» в РПЛ

«Конечно, если бы до начала матча сказали, что сыграем вничью, был бы доволен. Радость все равно есть, потому что результат хороший, могли победить сегодня, соперник тяжелый и сильный. Моменты были, но вратарь “Спартака” Александр Максименко парировал, — сказал Альба. — Не получилось у нас в прессинге, как в первом тайме, поэтому стали больше обороняться. Был момент, не залетел мяч при счете 1:0, но в итоге ошибка, пропустили мяч. Не поменяло план удаление “Спартака”, прессинговали один в один».