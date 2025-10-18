Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Тренер «Спартака» Сакич: команда показала сегодня характер

Ассистент главного тренера клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва», сербский специалист Ненад Сакич высказался о результате матча 12-го тура сезона РПЛ-2025/2026 с «Ростовом».

Источник: Metaratings.ru

Ассистент главного тренера клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва», сербский специалист Ненад Сакич высказался о результате матча 12-го тура сезона РПЛ-2025/2026 с «Ростовом».

Игра между «красно-белыми» и «жёлто-синими» состоялась 18 октября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась ничейным результатом — 1:1. В составе «Спартака» на 85-й минуте забитым голом отметился аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, при этом с 26-й минуты из-за удаления камерунского защитника Александера Джику хозяева играли в меньшинстве.

«Команда показала сегодня характер. В меньшинстве отыгрываться очень непросто. Спасибо болельщикам, которые гнали команду вперёд. Из-за них мы добились ничьей. Результат заслуженный», — цитирует Сакича «Чемпионат».

Также тренер заявил, что в клубе пока нет никакой информации по травме сербского защитника «народной команды» Срджана Бабича, который на десятой минуте матча из-за дискомфорта в левом колене не сумел продолжить игру и покинул поле на медицинском электрокаре.

После 12 проведённых встреч сезона РПЛ-2025/2026 «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Ростов» Джонатана Альбы (14) — десятый.