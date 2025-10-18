Ричмонд
Защитник «Спартака» Ву заявил, что ждёт большего от своей игры

В комментарии сайту «Чемпионат» защитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» и сборной Камеруна по футболу Кристофер Ву рассказал о своей адаптации в стане «красно-белых».





«Никогда не бывает просто приходить в новый клуб, страну. Прошёл месяц, стало проще. Появилась уверенность. Жду от себя больше. Я учу русский. Надеюсь, к концу сезона смогу говорить с вами по-русски. Учу каждый день с нашим переводчиком», — отметил Ву.

24-летний центральный защитник Ву стал новобранцем «красно-белых» 5 сентября, перейдя из клуба Лиги 1 Франции «Ренн» и подписав со «Спартаком» контракт до конца июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 камерунец провёл по два матча в РПЛ и FONBET Кубке России, где не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ву в шесть миллионов евро.

2 октября в беседе с сайтом Metaratings.ru французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси подчеркнул, что рад нахождению игрока такого профиля, как Ву, в чемпионате России.