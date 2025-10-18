Защитник «Спартака» Ву заявил, что ждёт большего от своей игры

24-летний центральный защитник Ву стал новобранцем «красно-белых» 5 сентября, перейдя из клуба Лиги 1 Франции «Ренн» и подписав со «Спартаком» контракт до конца июня 2029 года. В сезоне-2025/2026 камерунец провёл по два матча в РПЛ и FONBET Кубке России, где не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ву в шесть миллионов евро.