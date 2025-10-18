Ричмонд
Акинфеев не сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом»

Ворота ЦСКА в этой встрече будет защищать голкипер Владислав Тороп.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в заявку на матч 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Ворота ЦСКА в этой встрече будет защищать Владислав Тороп.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. 16 октября вратарь пропустил тренировку команды перед матчем с «Локомотивом».

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет в субботу на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.