Титов о матче «Спартака» с «Ростовом»: мы в своё время и вдевятером играли в ЛЧ

— Наверное, всё в совокупности. И адаптация. Там не надо было бежать за Голенковым. Надо сделать два шага вперёд и увидеть линию. На повторе видно, что игроки, которые были на линии с Джику, сделали шаг вперёд. А он сделал шаг назад и побежал с Голенковым. Вы должны это отрабатывать на тренировках, это математика! Понятно, что он новичок и только присоединился к команде. Даже удивительно, что красную карточку показали не сразу, было понятно, что это удаление, — сказал Титов Metaratings.ru.