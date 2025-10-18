Титов о матче «Спартака» с «Ростовом»: мы в своё время и вдевятером играли в ЛЧ

Бывший полузащитник, капитан и тренер московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче команды с «Ростовом» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Команды сыграли вничью в Москве на стадионе «Лукойл Арена» со счётом 1:1. «Спартак» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику за фол на форварде Егоре Голенкове.
— Чего не хватило «Спартаку» в матче с «Ростовом»? Отсутствие Жедсона сыграло злую шутку?
— Жедсон в хорошей форме, делал результат — это факт. К сожалению, его не было по здоровью. Матч разделился на то, что было до удаления и после. Надо отдать должное «Ростову», с ними всегда сложно играть. Команда, в большинстве своём, состоит из россиян, плюс качественные легионеры. Команда живёт по средствам, они сыграны. Там нет больших изменений. То, что выстроил Карпин и его штаб, даёт свои плоды. Есть испанская изюминка.
Играть дома, при своих болельщиках, 10 на 11… Нам в своё время было без разницы! Мы играли и вдевятером в Лиге чемпионов против «Спарты». И отыгрывались! Не хочу упрекнуть нынешних футболистов, но когда ты играешь в атаку, тебе хочется большего. Сегодняшний футбол немного закрытый, более осторожный. Нашим «лилипутам» Маркиньосу, Барко и Угальде нужно пространство, чтобы можно было разбежаться, финтить. Удаление сказалось.
— Что было в эпизоде с удалением Джику? Недостаток мастерства или отсутствие концентрации?
— Наверное, всё в совокупности. И адаптация. Там не надо было бежать за Голенковым. Надо сделать два шага вперёд и увидеть линию. На повторе видно, что игроки, которые были на линии с Джику, сделали шаг вперёд. А он сделал шаг назад и побежал с Голенковым. Вы должны это отрабатывать на тренировках, это математика! Понятно, что он новичок и только присоединился к команде. Даже удивительно, что красную карточку показали не сразу, было понятно, что это удаление, — сказал Титов Metaratings.ru.
После 12 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. «Ростов» идёт на десятой строчке с 14 баллами в активе.