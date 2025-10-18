Защитник «Спартака» Бабич порвал крестообразную связку колена

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич порвал переднюю крестообразную связку колена в матче 12-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова», сообщается в Telegram-канале «красно-белых».
«Спартак» в субботу сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Бабич на 6-й минуте получил травму в результате неудачного приземления и покинул поле на носилках.
«У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Наш защитник получил тяжелую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с “Ростовом”. Он будет прооперирован в ближайшее время», — говорится в сообщении «Спартака».