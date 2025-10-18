Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.85
П2
7.28
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
2
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
88.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
2
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
82.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.10
П2
2.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.90
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Защитник «Спартака» Бабич порвал крестообразную связку колена

Бабич порвал крестообразную связку колена, он будет прооперирован.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич порвал переднюю крестообразную связку колена в матче 12-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова», сообщается в Telegram-канале «красно-белых».

«Спартак» в субботу сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Бабич на 6-й минуте получил травму в результате неудачного приземления и покинул поле на носилках.

«У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Наш защитник получил тяжелую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с “Ростовом”. Он будет прооперирован в ближайшее время», — говорится в сообщении «Спартака».