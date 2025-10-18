«Локомотив» разгромил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» нанес поражение столичному ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Московское дерби прошло в субботу на домашнем стадионе «Локомотива» и завершилось победой железнодорожников со счетом 3:0. Мячи забили Алексей Батраков (17-я минута), Дмитрий Воробьев (45+3) и Николай Комличенко (88).
«Локомотив» (26 очков) возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (24), лидировавший перед текущим туром, опустился на третью строчку. Вторым с 26 очками идет действующий чемпион «Краснодар».
В следующем туре ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» 25 октября, «Локомотив» на следующий день на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном».
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти