Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.95
П2
7.28
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
3
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
2
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.80
П2
2.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.05
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.03
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Локомотив» разгромил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Локомотив» разгромил ЦСКА в дерби и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» нанес поражение столичному ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Московское дерби прошло в субботу на домашнем стадионе «Локомотива» и завершилось победой железнодорожников со счетом 3:0. Мячи забили Алексей Батраков (17-я минута), Дмитрий Воробьев (45+3) и Николай Комличенко (88).

«Локомотив» (26 очков) возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА (24), лидировавший перед текущим туром, опустился на третью строчку. Вторым с 26 очками идет действующий чемпион «Краснодар».

В следующем туре ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» 25 октября, «Локомотив» на следующий день на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном».

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
