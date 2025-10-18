Фантастические голы Батракова и Воробьева вернули «Локомотив» на первое место. ЦСКА не оставили шансов

ЦСКА был обязан реализовывать хотя бы один из шансов — на данном отрезке игра качнулась в его сторону. Но сработало древнее футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе». Уже в добавленное к первому тайму время Тороп неаккуратно выбил мяч и попал в Воробьева. Защита красно-синих выключилась, а форвард «Локо» отработал до конца и исполнил шедевр — догнал мяч у углового флажка, остановился и подал в штрафную. Вряд ли этот навес имел бы успех, но мяч срезался с ноги Дмитрия и нырнул в ворота. Конечно, это в том числе ошибка Торопа, да и реакция самого Воробьева, схватившегося за голову, намекала, что на такое он не рассчитывал. Но тем не менее этот гол точно обязан быть в списке лучших в нынешнем сезоне.