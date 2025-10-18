Фантастические голы Батракова и Воробьева вернули «Локомотив» на первое место. ЦСКА не оставили шансов

Матч двух лидеров чемпионата априори обязан гарантировать классный футбол. Тем более и «Локомотив», и ЦСКА на старте этого сезона впечатляют. Охотно играют в атаку, много забивают, растят молодых российских талантов вроде Батракова, Кисляка и Глебова. Интересно наблюдать и за работой главных тренеров — Михаила Галактионова с Фабио Челестини. Оба придумывают интересные тактические ходы, и особенно радует их стремление ставить атакующий футбол.
Конечно, у соперников есть слабые места, в первую очередь это касается игры в обороне. И в том числе потому в очном матче ожидали много моментов и остроты. К тому же Челестини и Галактионову пришлось решать вопросы в защитной линии. Тренер «Локо» продолжает ставить на левый фланг номинального центрбека Фассона, хотя это объяснимо, учитывая откровенно плохую форму Рамиреса. Коуч ЦСКА латает дыры в отсутствие Мойзеса и Акинфеева — и если выход Торопа читался, то Жоау Виктор на позиции правого защитника был в диковинку.
Тем не менее глобально рисунок игры остался прежним. «Локомотив» по традиции перенасытил центр поля полузащитниками и благодаря этому сразу завладел инициативой. Армейцы уже на первой минуте провели опасную атаку, заставив Митрюшкина тащить удар Кругового. Но после этого гости засели в глубокую оборону и ожидали шансов в контратаках, пока железнодорожники постепенно набирали обороты.
Само собой, главным действующим лицом стал Батраков, который и разгонял атаки, и искал свои шансы на подступах к штрафной. Запомнился момент, когда он несколько раз просил Александра Руденко откатить ему под удар, но партнер проигнорировал потенциального адресата. И вскоре стало понятно, почему Батраков так хотел попробовать приложиться издали. На 17-й минуте Алексей наконец-то получил мяч в заветной зоне и без шансов для Торопа рикошетом от штанги открыл счет. Роскошный выстрел, еще один в копилку хайлайтов главного молодого таланта российского футбола.
За это звание с Батраковым вполне может поспорить Кисляк, но и Матвею, и его партнерам по команде большую часть тайма пришлось отбиваться. Классный момент был у Руденко, а на исходе получаса игры Батраков мог оформлять дубль, но не попал в створ после выхода один на один.
После этого ЦСКА все же начал подавать признаки жизни в атаке. Стал чаще встречаться с мячом Глебов, который пробовал прошить Митрюшкина после смещения в центр, чуть позже он мощно прикладывался с подбора, но зарядил левее штанги. Претендовали армейцы и на пенальти после попадания мяча в руку Сесару Монтесу, однако бригада Ивана Абросимова нарушения правил в эпизоде не увидела. Самый же убойный момент упустил Алеррандро — бразилец бил уже в пустые ворота, которые в роскошном подкате перекрыл Карпукас.
ЦСКА был обязан реализовывать хотя бы один из шансов — на данном отрезке игра качнулась в его сторону. Но сработало древнее футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе». Уже в добавленное к первому тайму время Тороп неаккуратно выбил мяч и попал в Воробьева. Защита красно-синих выключилась, а форвард «Локо» отработал до конца и исполнил шедевр — догнал мяч у углового флажка, остановился и подал в штрафную. Вряд ли этот навес имел бы успех, но мяч срезался с ноги Дмитрия и нырнул в ворота. Конечно, это в том числе ошибка Торопа, да и реакция самого Воробьева, схватившегося за голову, намекала, что на такое он не рассчитывал. Но тем не менее этот гол точно обязан быть в списке лучших в нынешнем сезоне.
Болельщики ЦСКА наверняка ожидали, что во втором тайме их команда прибавит в позиционных атаках и будет больше контролировать мяч. Но ходы Галактионова, в том числе перевод Баринова на позицию чуть глубже, позволили «Локомотиву» сохранить инициативу за собой. Повторился сценарий первого тайма — в самом начале гости создали опасный момент (Кисляк пробил мимо после классного прохода перемещенного на позицию левого защитника Кругового), но после этого заглохли. До 80-й минуты армейцы не создали ни одного по-настоящему острого голевого эпизода, зато железнодорожники были очень близки к тому, чтобы оформить разгром.
Ненадолго на табло даже зажглись 3:0, но судья после подсказки ВАР отменил гол чуть-чуть залезшего в офсайд Руденко. В других эпизодах спасал Тороп, который явно желал реабилитироваться за второй пропущенный мяч. В общем, «Локомотив» смотрелся явно лучше и заслуживал крупной победы.
ЦСКА же создал что-то лишь в концовке. Здорово вышел на поле сербский новичок Матия Попович, который несколько раз напряг Митрюшкина. Но последнее слово все же осталось за «Локомотивом». Николай Комличенко дождался передачи от проведшего роскошную игру Дмитрия Баринова и довел дело до логического завершения.
3:0 — «Локомотив» не оставляет шансов одному из главных конкурентов в чемпионской гонке и возвращается на первое место. До зимней паузы осталось пройти проверки «Зенитом» и «Краснодаром». Ну, а ЦСКА показал, что потихоньку просаживается в физическом плане — команде явно не хватает батареек, чтобы продолжить играть в заданном на старте сезона темпе.
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
