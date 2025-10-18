Ричмонд
Челестини поддержал вратаря ЦСКА Торопа после матча с «Локомотивом»

ЦСКА в субботу проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини поддержал вратаря команды Владислава Торопа после проигранного матча со столичным «Локомотивом». Об этом Челестини сообщил журналистам.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

«Сегодня все мы ошибки допустили, важно учиться на своих ошибках. Ошибки есть у всех, просто вратарские могут больше бросаться в глаза. Славе нужно продолжать играть, у него огромные качества, огромный класс. Вы же помните, какие сейвы невероятные он делал в прошлом матче Кубка России? Поэтому спокойствие», — сказал Челестини.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Врач команды Эдуард Безуглов рассказал, что голкипер вернется к тренировкам в общей группе после игры с «Локомотивом».