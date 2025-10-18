Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА

«Естественно, мы были рады и довольны тем, что мы забили. Я уже сказал, что [нападающий “Локомотива” Дмитрий] Воробьев зряче пробил внешней стороной стопы, увидел, что вратарь вышел из ворот и наказал его за ошибку. Свалился, не свалился, нам сложно говорить. Мы рады», — сказал Галактионов.