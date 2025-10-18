Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Нагорных назвал сумасшедшими голы «Локомотива» в матче с ЦСКА

Железнодорожники одержали победу со счетом 3:0.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Голы футболистов московского «Локомотива» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА получились сумасшедшими и красивыми. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

В субботу «Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил полузащитник Алексей Батраков после дальнего удара, второй — нападающий Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.

«Я хочу поздравить всех наших болельщиков, клуб, тренерский состав. Хороший результат и игра. Не останавливаемся и идем дальше. Голы красивые и сумасшедшие. Результат того, что команда делает на тренировках», — сказал Нагорных.

Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
