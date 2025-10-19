«Локо» выдал лучший матч в 2025-м: с двумя шедеврами и нокаутом

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.66
П2
3.80
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
5.80
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.37
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.85
П2
3.38
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.16
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.86
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
Все коэффициенты
П1
4.29
X
3.96
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.99
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.52
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.99
П2
4.26
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.42
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.88
П2
6.60
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
22:00
Рома
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.59
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.87
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Селтик
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.84
П2
6.42
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.66
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Лилль
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.66
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.43
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.31
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.37
Футбол. Лига конференций
22:00
АЗ
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.06
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хамрун Спартанс
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
6.49
X
4.65
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Линколн
:
Лех
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.20
П2
1.24
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.20
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Самсунспор
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
4.08
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Целе
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Сигма
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.41
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Университатя Кр
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2

«Локо» выдал лучший матч в 2025-м: с двумя шедеврами и нокаутом

Это самая драйвовая команда лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

Когда Алексей Батраков вонзил в девятку очередной шедевр, многие наверняка спросили: «Этот парень вообще умеет забивать некрасиво?» Буквально неделю назад досталось сборной Ирана. До этого — «Краснодару», «Спартаку», «Пари НН», «Ростову», «Ахмату» и «Динамо». А теперь и ЦСКА, который оказался не готов к такому урону в начале.

Но гол Воробьева затмил вообще все. Глядя на траекторию полета мяча, возникло ощущение: это нокаут. Шокировавший не только соперника, но и своих. Уверен, зрители отреагировали, как Батраков — схватившись обеими руками за голову и нервно улыбнувшись.

«Локомотиву» удалось практически невозможное — нейтрализовать ЦСКА до перерыва. Два тура назад эту задачу озвучил Андрей Талалаев: «Посмотрите, сколько армейцы забили в первых таймах. 75% голов! Давайте сыграем во втором». Символично, что «Балтика» в итоге пропустила в самой концовке. Но уже через неделю команда Фабио Челестини упаковала три мяча «Спартаку» к 18-й минуте.

А теперь получила сама. Причем с такой силы, что больше не пришла в себя. Это было дерби, когда у одних получалось все, у других — практически ничего.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 12, 18.10.2025, 19:45
Локомотив
3
ЦСКА
0

Вот Батраков грамотно уводит Жоао Виктора с позиции и открывает фланг для включения Баринова. Проходит 2−3 секунды — и за это время вундеркинд «Локо» отрывается от Облякова и Кисляка — и лупит с отскоком от штанги так, что не потащил бы Акинфеев.

Да, в эпизоде с голом Воробьева, возможно, Игоря ЦСКА и не хватило. Но почему форвард «Локо» не выключился после рикошета, в одиночку дернулся за мячом и нанес удар, который больше никто в РПЛ не повторит (включая самого Воробьева) — а все в ЦСКА просто стояли и смотрели?

Для сравнения, посмотрите на тепловую карту Карпукаса: вот он вгрызается в мяч в центре поля и поддерживает атаку, а сразу после несется назад и отрабатывает в обороне; а здесь — идет в жесточайший стык с Дивеевым, черепом разбивает нос и синхронно пластается на газоне. Но поднимается, чешет затылок — и вскоре выбивает из пустых.

Рядом с ним центр поля выжигал Дмитрий Баринов, который смещался налево, ломая линии ЦСКА; лупил по воротам издали (почему он вообще столько скрывал этот навык?) и закончил дерби с двумя ассистами.

А какой объем выдал Лукас Фассон? А Пруцев? Митрюшкин потащил все, что прилетело в створ. На удивление надежно выглядела связка Монтес — Ньямси. Здорово вышли Пиняев с Комличенко — то есть, сработали еще и тренерские решения, не оставившие ЦСКА шанса.

При этом не сказать, что команда Челестини выглядела безнадежно. Но уступила в мелочах. Не дожала в эпизоде со спасением Карпукаса. Осталась без пенальти (до сих пор не ясно, по какой причине). Выключилась перед голом Воробьева. А в концовке, такое ощущение, вымоталась физически.

Когда все это накладывается на проблемы с составом (все-таки Мойзес и Акинфеев — важнейшие фигуры) и атакой, где нет Мусаева, Алеррандро не впечатляет, а вытаскивать тяжелейшую игру выходят Вильягра, Попович и Пополитов — шансов спастись с 0:2 не слишком много. А с 0:3 — нет совсем.

«Локо» выдал свой лучший матч в 2025 году. И пока идет очень уверенно: на первом месте, по-прежнему без поражений в РПЛ. Но все-таки главное его качество — с таким драйвом в России больше никто не играет: когда пожар в обороне тушится результативностью атаки, Батраков ставит шедевры на конвейер, четырехугольник Галактионова реально работает, а кураж и глубина состава позволяют добивать оппонентов любой сложности.

Аналогов в РПЛ не осталось. «Краснодар» повзрослел, став прагматичным (и это — лучший комплимент). «Зенит» на дистанции не использует и 70% мощности обоймы. ЦСКА, наоборот, все это время выжимал максимум из ограниченных ресурсов. «Динамо» по-прежнему сыровато. А «Спартак» при Станковиче, кажется, уже никто не воспринимает всерьез.

На этом фоне «Локо» правда выделяется. И напрягает каждого конкурента, кто ждет от команды падения, как год назад. С каждым туром все больше уверенности, что такого спада в этом сезоне не случится.

Автор: Леонид Волотко

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше