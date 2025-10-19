«Локо» выдал лучший матч в 2025-м: с двумя шедеврами и нокаутом

Когда Алексей Батраков вонзил в девятку очередной шедевр, многие наверняка спросили: «Этот парень вообще умеет забивать некрасиво?» Буквально неделю назад досталось сборной Ирана. До этого — «Краснодару», «Спартаку», «Пари НН», «Ростову», «Ахмату» и «Динамо». А теперь и ЦСКА, который оказался не готов к такому урону в начале.
Но гол Воробьева затмил вообще все. Глядя на траекторию полета мяча, возникло ощущение: это нокаут. Шокировавший не только соперника, но и своих. Уверен, зрители отреагировали, как Батраков — схватившись обеими руками за голову и нервно улыбнувшись.
«Локомотиву» удалось практически невозможное — нейтрализовать ЦСКА до перерыва. Два тура назад эту задачу озвучил Андрей Талалаев: «Посмотрите, сколько армейцы забили в первых таймах. 75% голов! Давайте сыграем во втором». Символично, что «Балтика» в итоге пропустила в самой концовке. Но уже через неделю команда Фабио Челестини упаковала три мяча «Спартаку» к 18-й минуте.
А теперь получила сама. Причем с такой силы, что больше не пришла в себя. Это было дерби, когда у одних получалось все, у других — практически ничего.
Вот Батраков грамотно уводит Жоао Виктора с позиции и открывает фланг для включения Баринова. Проходит 2−3 секунды — и за это время вундеркинд «Локо» отрывается от Облякова и Кисляка — и лупит с отскоком от штанги так, что не потащил бы Акинфеев.
Да, в эпизоде с голом Воробьева, возможно, Игоря ЦСКА и не хватило. Но почему форвард «Локо» не выключился после рикошета, в одиночку дернулся за мячом и нанес удар, который больше никто в РПЛ не повторит (включая самого Воробьева) — а все в ЦСКА просто стояли и смотрели?
Для сравнения, посмотрите на тепловую карту Карпукаса: вот он вгрызается в мяч в центре поля и поддерживает атаку, а сразу после несется назад и отрабатывает в обороне; а здесь — идет в жесточайший стык с Дивеевым, черепом разбивает нос и синхронно пластается на газоне. Но поднимается, чешет затылок — и вскоре выбивает из пустых.
Рядом с ним центр поля выжигал Дмитрий Баринов, который смещался налево, ломая линии ЦСКА; лупил по воротам издали (почему он вообще столько скрывал этот навык?) и закончил дерби с двумя ассистами.
А какой объем выдал Лукас Фассон? А Пруцев? Митрюшкин потащил все, что прилетело в створ. На удивление надежно выглядела связка Монтес — Ньямси. Здорово вышли Пиняев с Комличенко — то есть, сработали еще и тренерские решения, не оставившие ЦСКА шанса.
При этом не сказать, что команда Челестини выглядела безнадежно. Но уступила в мелочах. Не дожала в эпизоде со спасением Карпукаса. Осталась без пенальти (до сих пор не ясно, по какой причине). Выключилась перед голом Воробьева. А в концовке, такое ощущение, вымоталась физически.
Когда все это накладывается на проблемы с составом (все-таки Мойзес и Акинфеев — важнейшие фигуры) и атакой, где нет Мусаева, Алеррандро не впечатляет, а вытаскивать тяжелейшую игру выходят Вильягра, Попович и Пополитов — шансов спастись с 0:2 не слишком много. А с 0:3 — нет совсем.
«Локо» выдал свой лучший матч в 2025 году. И пока идет очень уверенно: на первом месте, по-прежнему без поражений в РПЛ. Но все-таки главное его качество — с таким драйвом в России больше никто не играет: когда пожар в обороне тушится результативностью атаки, Батраков ставит шедевры на конвейер, четырехугольник Галактионова реально работает, а кураж и глубина состава позволяют добивать оппонентов любой сложности.
Аналогов в РПЛ не осталось. «Краснодар» повзрослел, став прагматичным (и это — лучший комплимент). «Зенит» на дистанции не использует и 70% мощности обоймы. ЦСКА, наоборот, все это время выжимал максимум из ограниченных ресурсов. «Динамо» по-прежнему сыровато. А «Спартак» при Станковиче, кажется, уже никто не воспринимает всерьез.
На этом фоне «Локо» правда выделяется. И напрягает каждого конкурента, кто ждет от команды падения, как год назад. С каждым туром все больше уверенности, что такого спада в этом сезоне не случится.
Автор: Леонид Волотко
