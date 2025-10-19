«Локо» выдал лучший матч в 2025-м: с двумя шедеврами и нокаутом

Да, в эпизоде с голом Воробьева, возможно, Игоря ЦСКА и не хватило. Но почему форвард «Локо» не выключился после рикошета, в одиночку дернулся за мячом и нанес удар, который больше никто в РПЛ не повторит (включая самого Воробьева) — а все в ЦСКА просто стояли и смотрели?