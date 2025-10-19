Галактионов о 3:0 с ЦСКА: Ребятам сказал слова восхищения. Организация, дисциплина были на очень высоком уровне

«Безусловно, мы довольны. Я сейчас ребятам сказал слова восхищения, потому что им можно только поаплодировать за матч. Организация, дисциплина команды во всех фазах игры были на очень высоком уровне.
Думаю, что один из главных “пунктиков”, который позволил нам после паузы на сборные удачно сработать, это уровень готовности. Команда хорошо поработала. Мы нашли определенный баланс с футболистами, которые только приехали из сборных, там тоже свои нюансы. Кто-то меньше тренировался, кто-то, как Монтес, только в пятницу провел разминку — в ночь прилетел и отыграл. Очень качественный матч. Только слова благодарности нашим ребятам.
В определенных зонах и в определенных фазах команда сыграла очень компактно, плотно, агрессивно, фактически не прижимаясь к своим воротам. Да, были моменты, когда надо было немного ниже отойти. Но как только ситуация того требовала, мы старались высоко прессинговать, оставлять соперника без мяча. Поэтому и наши разящие атаки принесли нам результат. Насколько этого хватит в дальнейшем, покажут предстоящие матчи», — приводятся слова Галактионова на сайте клуба.
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти