Галактионов — о необычном голе Воробьева в ворота ЦСКА: «Наверное, это не в новинку»

«Мне далеко было от скамейки. Естественно, мы были радостными и довольными, что, во-первых, забили. А уже каким способом… Сейчас на флэш-интервью я сказал, что Дмитрий зряче, внешней стороной стопы, увидев, что голкипер вышел из ворот, наказал его за ошибку (улыбается).



Вопрос другой: свалился или не свалился, или целенаправленно бил, нам сложно говорить. Мне кажется, в нашем чемпионате прямым ударом с углового забивали, было же? “Сухой лист”. Наверное, это не в новинку, не в диковинку», — приводит слова Галактионова на сайте клуба.