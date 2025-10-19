Ричмонд
Галактионов — о необычном голе Воробьева в ворота ЦСКА: «Наверное, это не в новинку»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0) прокомментировал гол форварда команды Дмитрия Воробьева.

Источник: РИА "Новости"

В концовке первого тайма вратарь ЦСКА Владислав Тороп выбил из ворот и попал в Воробьева. Мяч закрутился вдоль лицевой линии — Воробьев подобрал его и практически с угла поля закрутил в ворота.

«Мне далеко было от скамейки. Естественно, мы были радостными и довольными, что, во-первых, забили. А уже каким способом… Сейчас на флэш-интервью я сказал, что Дмитрий зряче, внешней стороной стопы, увидев, что голкипер вышел из ворот, наказал его за ошибку (улыбается).

Вопрос другой: свалился или не свалился, или целенаправленно бил, нам сложно говорить. Мне кажется, в нашем чемпионате прямым ударом с углового забивали, было же? “Сухой лист”. Наверное, это не в новинку, не в диковинку», — приводит слова Галактионова на сайте клуба.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти