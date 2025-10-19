У бывшего тренера «Спартака» Эмери «поехала крыша» от русских девчонок: «Отношения с женой уже были на сходе»

«Бывший генеральный директор “Спартака” Роман Асхабадзе рассказывал — кто-то снял из-под полы, как Эмери ужинает с дамой. Выложили в интернет. После этого Унаи развелся?» — спросили у Моха в интервью, опубликованном в «СЭ».
«Да, — подтвердил друг Эмери. — Но отношения с женой уже были на сходе. Она оставалась в Валенсии с сыном и не планировала переезжать в Москву. Унаи не делал резких движений из-за ребенка, не хотел его травмировать. А здесь от наших девчонок у него крыша поехала. Увидел клубы, огни, ночную жизнь. Поражался: “Что это?!” Я смеялся: “Москва, Россия!”.
Напомним, что Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году с 1 июля по 25 ноября. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, мячи — 45:44.
После увольнения из «Спартака» Эмери работал в «Севилье», «ПСЖ», лондонском «Арсенале», «Вильярреале». В настоящее время он тренирует «Астон Виллу». Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы: три раза с «Севильей», один раз с «Вильярреалом». С «ПСЖ» он побеждал в чемпионате Франции и по два раза выигрывал Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.