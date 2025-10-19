У бывшего тренера «Спартака» Эмери «поехала крыша» от русских девчонок: «Отношения с женой уже были на сходе»

«Да, — подтвердил друг Эмери. — Но отношения с женой уже были на сходе. Она оставалась в Валенсии с сыном и не планировала переезжать в Москву. Унаи не делал резких движений из-за ребенка, не хотел его травмировать. А здесь от наших девчонок у него крыша поехала. Увидел клубы, огни, ночную жизнь. Поражался: “Что это?!” Я смеялся: “Москва, Россия!”.