У бывшего тренера «Спартака» Эмери «поехала крыша» от русских девчонок: «Отношения с женой уже были на сходе»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.70
П2
3.80
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.57
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.04
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.73
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
19:45
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.45
П2
5.80
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.37
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
19:45
Генк
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.80
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
19:45
Лион
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
19:45
Зальцбург
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.85
П2
3.38
Футбол. Лига конференций
19:45
АЕК
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.16
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
19:45
Брейдаблик
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.86
П2
3.27
Футбол. Лига конференций
19:45
Дрита
:
Омония
Все коэффициенты
П1
4.29
X
3.96
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
19:45
Хеккен
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.99
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.52
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
19:45
Шахтер
:
Легия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.99
П2
4.26
Футбол. Лига конференций
19:45
Шкендия
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.42
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
19:45
Рапид В
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.65
П2
2.19
Футбол. Лига конференций
19:45
Страсбур
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.88
П2
6.60
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
22:00
Рома
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.59
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.87
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
22:00
Селтик
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.84
П2
6.42
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.66
П2
6.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Лилль
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.66
П2
2.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.43
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.31
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.37
Футбол. Лига конференций
22:00
АЗ
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.06
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хамрун Спартанс
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
6.49
X
4.65
П2
1.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Линколн
:
Лех
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.20
П2
1.24
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.20
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Самсунспор
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
4.08
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Целе
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Сигма
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.41
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Университатя Кр
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2

У бывшего тренера «Спартака» Эмери «поехала крыша» от русских девчонок: «Отношения с женой уже были на сходе»

Экс-футболист «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, который является другом бывшего главного тренера красно-белых Унаи Эмери, рассказал, что у испанского специалиста во время карьеры в России «поехала крыша» от русских девчонок.

Источник: РИА "Новости"

«Бывший генеральный директор “Спартака” Роман Асхабадзе рассказывал — кто-то снял из-под полы, как Эмери ужинает с дамой. Выложили в интернет. После этого Унаи развелся?» — спросили у Моха в интервью, опубликованном в «СЭ».

«Да, — подтвердил друг Эмери. — Но отношения с женой уже были на сходе. Она оставалась в Валенсии с сыном и не планировала переезжать в Москву. Унаи не делал резких движений из-за ребенка, не хотел его травмировать. А здесь от наших девчонок у него крыша поехала. Увидел клубы, огни, ночную жизнь. Поражался: “Что это?!” Я смеялся: “Москва, Россия!”.

Напомним, что Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году с 1 июля по 25 ноября. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, мячи — 45:44.

После увольнения из «Спартака» Эмери работал в «Севилье», «ПСЖ», лондонском «Арсенале», «Вильярреале». В настоящее время он тренирует «Астон Виллу». Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европы: три раза с «Севильей», один раз с «Вильярреалом». С «ПСЖ» он побеждал в чемпионате Франции и по два раза выигрывал Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.