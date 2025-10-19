«Спартак» нашел замену Станковичу, стало известно, когда Сафонов уйдет из «ПСЖ». Трансферные слухи дня

«Главное, что он вернулся в основной состав. Он оказывает огромное влияние на матчи “Эвертона”. После всего случившегося, возможно, “Манчестер Сити” захочет его вернуть, но я не знаю. Многое еще может произойти. Посмотрим.



Главное, что он снова играет, получает достаточно игрового времени. Честно говоря, я очень рад, что он вернулся и старается изо всех сил», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.