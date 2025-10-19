«Спартак» нашел замену Станковичу, стало известно, когда Сафонов уйдет из «ПСЖ». Трансферные слухи дня

Что в России
«Спартак» согласовал контракт с тренером Луисом Гарсией
«Спартак» согласовал условия контракта с испанским тренером Луисом Гарсией.
52-летний специалист является кандидатурой спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао. Решение о назначении испанца примет совет директоров московского клуба, утверждает «Чемпионат».
Последним местом работы Гарсии был «Алавес», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Ранее он также тренировал такие команды, как «Вильярреал», «Хетафе», «Мальорка», «Леванте», «Эльче» и «Аль-Шабаб».
Барко высказался о своем будущем в «Спартаке»
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) прокомментировал сведения о своем возможном уходе из команды.
Ранее в аргентинских СМИ появилась информация о том, что Барко хочет вернуться в «Индепендьенте», воспитанником которого является.
«Информация, что я могу уйти из “Спартака”? Уже говорил, что я очень счастлив в “Спартаке”. Мне тут очень нравится», — передает слова Барко корреспондент Sport24 Борис Королев.
В текущем сезоне 26-летний Эсекьель Барко провел за «Спартак» 13 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Что в Европе
Грилиш может вернуться в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил возможное возвращение полузащитника «Эвертона» Джека Грилиша в стан «горожан».
12 августа 2025 года на правах сезонной аренды Грилиш перешел в «Эвертон».
«Главное, что он вернулся в основной состав. Он оказывает огромное влияние на матчи “Эвертона”. После всего случившегося, возможно, “Манчестер Сити” захочет его вернуть, но я не знаю. Многое еще может произойти. Посмотрим.
Главное, что он снова играет, получает достаточно игрового времени. Честно говоря, я очень рад, что он вернулся и старается изо всех сил», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Постекоглу уволен из «Ноттингем Форест» через 39 дней после назначения: это самая быстрая отставка в АПЛ
Эндж Постекоглу уволен с поста главного тренера «Ноттингем Форест» через 39 дней после назначения.
Об отставке 60-летнего австралийца было объявлено вскоре после поражения от «Челси» (0:3) в матче 8-го тура АПЛ.
«Футбольный клуб “Ноттингем Форест” подтверждает, что после серии разочаровывающих результатов и выступлений Эндж Постекоглу был немедленно освобожден от обязанностей главного тренера», — говорится в сообщении.
Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест» 9 сентября. За это время у команды шесть поражений, две ничьи и ни одной победы.
Сафонов покинет «ПСЖ» уже зимой
Вратарь сборной России Матвей Сафонов покинет «ПСЖ» ближайшей зимой, сообщили во Франции.
По информации портала Sport.fr, уход Сафонова из парижского клуба в январское трансферное окно — решенный вопрос. Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже работает над поисками замены россиянину.
Бывший голкипер «Краснодара» разочарован отсутствием игровой практики в своем втором сезоне в «ПСЖ». Также сказываются прохладные отношения Сафонова с украинским защитником Ильей Забарным, перешедшим во французский клуб в августе.
В своем дебютном сезоне в «ПСЖ» 26-летний россиянин сыграл в 17 матчах, пропустив 13 мячей.
Автор: Николай Соников