Замкнутый круг «Спартака». Мнение Рабинера

Обозреватель «СЭ» прогнозирует очередной виток красно-белого цикла в случае назначения Луиса Гарсии.

Источник: Спорт-Экспресс

Мнение

Если инсайд «Чемпионата» о согласовании контракта с Луисом Гарсией сбудется, не вижу никаких оснований для оптимизма болельщиков «Спартака» в ближайшем будущем.

Дальше будет так.

1. Спортивный директор Франсис Кахигао, для которого это первая опция, красиво объяснит нам, почему абсолютно рядовой испанский тренер, у которого есть психология борца за выживание или за подъем из второго дивизиона в первый, но он в жизни не боролся ни за какие трофеи, должен тренировать «Спартак» и брать с ним золото.

2. Эффект смены тренера встряхнет команду, она выдаст приличную вторую половину осени, к зиме будет в топ-5 с небольшим отставанием от тройки. Болельщики станут надеяться, тем более что стабилизируется состав и появится довольно зрелищный футбол.

Источник: Getty Images

3. Луис Гарсия, не зная, что делать с долгой зимней подготовкой, с которой он никогда не сталкивался, завалит сборы, а команда — весну, как в первые сезоны Абаскаля и Станковича. Красно-белые разыграют с «Динамо» 5−6 места — вообще не имеет значения, с каким исходом.

4. В клубе начнется разбор полетов, в результате которого уволят Кахигао. Луису Гарсии дадут еще один шанс, поскольку он еще не начинал в «Спартаке» ни одного сезона. Для придания специалисту уверенности в себе с ним переподпишут контракт на два года с солидной неустойкой в случае увольнения.

5. «Спартак» сыграет летом ни шатко, ни валко, Гарсия, не чувствуя поддержки ни высшего руководства, ни игроков, занервничает и начнет тасовать состав и срываться на судей. В сентябрьскую или октябрьскую паузы его уволят и назначат сербского специалиста Величко Чемпионовича. Потому что все российские тренеры якобы связаны с агентами.

Новый спортивный директор красиво объяснит нам, почему абсолютно рядовой балканский тренер…

6. Далее — читайте, начиная с пункта 1.

Автор: Игорь Рабинер

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
(Ливай Гарсия)
85′
Ростов
Тимур Сулейманов
54′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
43′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
4
Александр Джику
26′
2
Олег Рябчук
61′
27
Игорь Дмитриев
90+3′
35
Кристофер Мартинс
74′
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
61′
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
10′
3
Кристофер Ву
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
50′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
8
Алексей Миронов
74′
89′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
36′
46′
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
29′
46′
62
Иван Комаров
80′
99
Тимур Сулейманов
75′
9
Мохаммад Мохеби
77′
Статистика
Спартак
Ростов
Желтые карточки
2
6
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
3
7
Угловые
5
3
Фолы
11
16
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
