Павлюченко — о голе Воробьева: «Что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил»

«Это удача. Воробьев не бил, а делал передачу, что бы он ни говорил. Но что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил. Ну как с угла пропускать? Тороп сыграл неудачно. Гол вратарский, но все голкиперы ошибаются. Не думаю, что он расстроится и потеряется как вратарь. Партнеры должны были поддержать его в раздевалке после матча», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.