«Зенит» разгромил «Сочи», забив два мяча с пенальти. Жерсон сыграл впервые с августа

Следом в воротах «Сочи» оказался и второй мяч, который хозяева еще и сами себе привезли. Дюпин разыграл с линии вратарской свободный, отыграв налево на Солдатенкова. Тот задумался, Кассьерра бросился в прессинг, и защитник оперативно отыграл назад на вратаря. После неудачной обработки мяч оказался у Матео, пошла передача на Вендела, который не промахнулся. Однако гол отменили после подсказки из ВАР-центра: как оказалось, Кассьерра раньше времени забрался в штрафную, еще до розыгрыша свободного удара.