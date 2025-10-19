«Зенит» разгромил «Сочи», забив два мяча с пенальти. Жерсон сыграл впервые с августа

«Зенит» последним из клубов топ-4 вступил в бой в 12-м туре. «Краснодар» и «Локомотив» забрали по три очка, появился шанс вплотную приблизиться к ЦСКА. Соперник для этого подобрался подходящий: на «Фиште» команда Сергея Семака никогда не уступала, лишь дважды играла вничью.
При Игоре Осинькине южане немного воспряли духом и прямо перед паузой на сборные одержали первую победу в чемпионате. В остальном похвастаться пока нечем: «Сочи» мало забивает, больше всех пропускает и замыкает турнирную таблицу.
«Зенит» прилетел на юг практически в оптимальном составе. Из-за повреждений в Петербурге остались только Эракович и Горшков, зато в заявку впервые за долгое время попал Жерсон. Сергей Семак повторил тот же старт, который был с «Оренбургом» в позапрошлом туре: на острие атаки вышел Кассьерра, а в центре защиты из-за лимита выбор пал на Алипа.
У «Сочи» с первых минут впереди появились Камано, Игнатов, Ежов и Зиньковский.
«Зенит» забил, у «Сочи» — ни одного удара по воротам
Встреча ожидаемо началась с преимуществом «Зенита». Хозяева оборонялись очень низко, отдали мяч и ждали шанса в контригре. Гости же делали много передач (в основном поперек поля), но до опасных моментов дело не доходило. Как обычно бывает в таких случаях, помог стандарт.
После подачи со штрафного и борьбы мяч отлетел к Глушенкову, потом попал в ноги к Венделу. Бразилец долго раздумывать не стал и пробил в створ, Дюпин отразил, но на добивании оказался Алип, подставивший голову. Первый гол казахстанского защитника в этом сезоне и третий — во всех официальных матчах за «Зенит».
Следом в воротах «Сочи» оказался и второй мяч, который хозяева еще и сами себе привезли. Дюпин разыграл с линии вратарской свободный, отыграв налево на Солдатенкова. Тот задумался, Кассьерра бросился в прессинг, и защитник оперативно отыграл назад на вратаря. После неудачной обработки мяч оказался у Матео, пошла передача на Вендела, который не промахнулся. Однако гол отменили после подсказки из ВАР-центра: как оказалось, Кассьерра раньше времени забрался в штрафную, еще до розыгрыша свободного удара.
«Зенит» все равно чувствовал себя очень уверенно. Визуально легко все контролировал, особо не рисковал, да и жилы не рвал. Забить могли еще: Глушенков отыгрался с Педро, в штрафной открылся под обратный пас, получил его, но не сумел переиграть выскочившего Дюпина.
Пожалуй, главное разочарование в первом тайме для сине-бело-голубых — травма Кассьерры. Вместо него вышел Лусиано. У «Сочи» же ничего не получалось впереди — по воротам Адамова они не нанесли ни одного удара.
Два пенальти и 3:0
Сразу после перерыва «Сочи» в течение нескольких минут заиграл активно. Зиньковский и Игнатов несколько раз оказывались на опасных позициях вблизи Адамова, но все заканчивалось свистками главного арбитра Егора Егорова — фиксировались офсайды. Тем не менее, до ворот мяч наконец добрался.
Однако «Зенит» довольно быстро потушил атакующий порыв хозяев. После передачи Энрике мяч попал в руку Волкова, который принадлежит петербуржцам и выступает за южан на правах аренды. Судья сразу же указал на точку, а пенальти реализовал Мантуан. Дюпин был очень близок к тому, чтобы выручить команду.
Затем «Зенит» включил эконом-режим: не давал сопернику ничего сделать на своей половине поля и неспешно разыгрывал на чужой, изредка создавая остроту.
А в концовке южане снова получили в свои ворота пенальти. Эпизод произошел почти такой же, как в случае с Энрике — мяч попал в руку, но на этот раз Алвесу. Вышедший ранее на замену Мостовой не промахнулся.
Позднее произошло еще одно событие — Жерсон вернулся на поле спустя два месяца (бразилец не играл с 23 августа). Ничем примечательным не отметился, но и времени у него было мало.
3:0 — уверенная победа «Зенита», которая все так же оставляет команду на четвертом месте, однако отрыв от лидера — «Локомотива» — уже сократился до трех очков. Впереди у сине-бело-голубых домашняя серия из трех игр: с «Оренбургом» в Кубке, а также с «Динамо» и «Локо».
Автор: Роман Кольцов
