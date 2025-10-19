Алип посвятил свой гол за «Зенит» умершему воспитаннику «Кайрата»

Напомним, в игре 12-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и санкт-петербургским клубом (0:3) счёт открыл Нуралы Алип, отличившийся головой после добивания. Этот мяч стал для него первым в текущем сезоне и третьим за «Зенит» в карьере.
«Этот жест — воспитаннику академии. В “Кайрате” был молодой пацан, недавно, 3−4 дня назад, после игры ему стало плохо. Привезли его в больницу после матча, и врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. Я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему», — цитирует слова Алипа пресс-служба «Зенита».
Речь идёт о Диасе Толеу, 19-летнем футболисте клуба «Хан-Тенгри», который скончался 16 октября. В тот день его команда принимала «Экибастуз» (4:0) в рамках 25-го тура Первой лиги. На 62-й минуте матча Толеу почувствовал себя плохо и упал на газон. Медики оперативно оказали помощь и доставили игрока в больницу, однако спасти его не удалось.
Диас Толеу являлся воспитанником алматинского «Кайрата» — того самого клуба, из которого Алип перешёл в «Зенит» в январе 2023 года.
