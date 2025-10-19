Ричмонд
Алип посвятил свой гол за «Зенит» умершему воспитаннику «Кайрата»

Защитник «Зенита» и капитан сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, что посвятил свой гол в матче против «Сочи» памяти умершего воспитанника алматинского «Кайрата» — 19-летнего футболиста Диаса Толеу, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Зенит"

Напомним, в игре 12-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и санкт-петербургским клубом (0:3) счёт открыл Нуралы Алип, отличившийся головой после добивания. Этот мяч стал для него первым в текущем сезоне и третьим за «Зенит» в карьере.

«Этот жест — воспитаннику академии. В “Кайрате” был молодой пацан, недавно, 3−4 дня назад, после игры ему стало плохо. Привезли его в больницу после матча, и врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. Я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему», — цитирует слова Алипа пресс-служба «Зенита».

Речь идёт о Диасе Толеу, 19-летнем футболисте клуба «Хан-Тенгри», который скончался 16 октября. В тот день его команда принимала «Экибастуз» (4:0) в рамках 25-го тура Первой лиги. На 62-й минуте матча Толеу почувствовал себя плохо и упал на газон. Медики оперативно оказали помощь и доставили игрока в больницу, однако спасти его не удалось.

Диас Толеу являлся воспитанником алматинского «Кайрата» — того самого клуба, из которого Алип перешёл в «Зенит» в январе 2023 года.

Сочи
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Фишт, 8273 зрителя
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Семак
Голы
Зенит
Нуралы Алип
13′
Густаво Мантуан
54′
Андрей Мостовой
86′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
7
Антон Зиньковский
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
86′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
73′
27
Кирилл Заика
8
Михаил Игнатов
73′
19
Александр Коваленко
45
Франсуа Камано
45′
86′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
46′
20
Дмитрий Васильев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
73′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
73′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
87′
9
Сантос да Силва Жерсон
20
Педро
29′
87′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
39′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Сочи
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
19
8
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти