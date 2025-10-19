Алип посвятил свой гол за «Зенит» умершему воспитаннику «Кайрата»

«Этот жест — воспитаннику академии. В “Кайрате” был молодой пацан, недавно, 3−4 дня назад, после игры ему стало плохо. Привезли его в больницу после матча, и врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. Я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему», — цитирует слова Алипа пресс-служба «Зенита».