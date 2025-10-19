«Михал Михалыч, спасибо». Галактионов не сдержался и поправил журналиста на пресс-конференции

«Я вот не представляю себя требующим хоть у своих студентов, хоть у кого еще, чтобы меня называли Игорем Яковлевичем, а не Игорем. Хотя старше Галактионова на 11 лет. Называют по имени-отчеству — ок, хотя привыкал к этому, признаюсь, долго, такое обращение внутренне старит. По имени — тоже не вопрос, так даже предпочтительнее. Может, это потому, что у меня всегда было много международного общения, на английском, где никаких отчеств нет. Там и Скотти Боумэн прекрасно относится в свои 90 плюс, когда люди на полвека младше него называют его просто Скотти, а не мистер Боумэн. Но все это — просто культурные коды. Не думаю, что к этому нужно относиться всерьез и на основании подобного требования Галактионова на пресс-конференции делать о нем какие-то глубокомысленные выводы. Может, он просто приверженец строгих традиций официального общения, что я могу понять. Может, где-то глубоко зарыт комплекс, связанный с его очень молодой для главного тренера внешностью. Хотя на самом деле это большое счастье, и когда-нибудь он это обязательно поймет (молодец, кстати, что держит себя в форме — такая внешность ведь и об этом говорит). Талалаева на прессухах я тоже называю на “вы” и Андреем Викторовичем, Черчесова — Станиславом Саламовичем, Карпина — Валерием Георгиевичем, хотя в жизни мы уже десятилетия на “ты” и по именам. Просто считаю, что в официальном прилюдном общении так правильнее, чем выставлять напоказ давнее личное знакомство».