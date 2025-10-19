«Михал Михалыч, спасибо». Галактионов не сдержался и поправил журналиста на пресс-конференции

После матча 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (3:0) в соцсетях разлетелся фрагмент с пресс-конференции главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. Один из журналистов обратился к нему по имени, а 41-летний специалист прервал вопрос и попросил обращаться к нему «Михал Михалыч».
Что произошло
При общении с корреспондентами главный тренер «Локо» пребывал в хорошем настроении: отметил игру своей команды и разобрал красивый гол Дмитрия Воробьева. Однако один вопрос корреспондента ему не понравился. Вернее, его формулировка. Он обратился к Галактионову по имени — Михаил. А тот мгновенно поправил: «Михал Михалыч, спасибо».
Журналист явно не оговорился — он изначально обратился к тренеру по имени, потом представился, а затем вновь обратился по имени. После второго раза и вмешался Галактионов.
Здесь важно отметить: тренеру железнодорожников 41 год. И, возможно, некоторым опытным корреспондентам называть его по имени и отчеству непривычно. С другой стороны, на подобных мероприятиях существуют неписаные правила, которые будто бы обязывают СМИ обращаться к главному тренеру команды РПЛ именно так.
За Галактионовым во время карьеры в «Локомотиве» почти не замечали грубости: только в 2023-м Михаил Михайлович обматерил судей на флеш-интервью после матча с «Крыльями» (3:3). «Если кому-то это ******* нравится, то не нам», — заявил тренер.
Тогда КДК дисквалифицировал его на два матча за нецензурную лексику.
У Семака другая позиция
Ситуация с Галактионовым вызвала большую волну обсуждений в российском футбольном сообществе. Дело даже дошло то того, что вопрос на эту тему задали главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после победы над «Сочи» (3:0). Он разрешил называть его просто по имени, без отчества.
— Сергей Богданович, поздравляю с победой. Вопрос не по игре, но по футболу и на актуальную тему. Скажите, пожалуйста, можно ли к вам обратиться по имени, но на «вы», без отчества? — вопрос Семаку.
— Пожалуйста, можно.
— Нормально отреагируете? Для вас этот вопрос не принципиальный?
— Да, абсолютно, — ответил Сергей Богданович.
Мнения журналистов «СЭ»
Высказались и члены журналистского сообщества. Например, обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, который старше Галактионова на 11 лет, пишет:
«Я вот не представляю себя требующим хоть у своих студентов, хоть у кого еще, чтобы меня называли Игорем Яковлевичем, а не Игорем. Хотя старше Галактионова на 11 лет. Называют по имени-отчеству — ок, хотя привыкал к этому, признаюсь, долго, такое обращение внутренне старит. По имени — тоже не вопрос, так даже предпочтительнее. Может, это потому, что у меня всегда было много международного общения, на английском, где никаких отчеств нет. Там и Скотти Боумэн прекрасно относится в свои 90 плюс, когда люди на полвека младше него называют его просто Скотти, а не мистер Боумэн. Но все это — просто культурные коды. Не думаю, что к этому нужно относиться всерьез и на основании подобного требования Галактионова на пресс-конференции делать о нем какие-то глубокомысленные выводы. Может, он просто приверженец строгих традиций официального общения, что я могу понять. Может, где-то глубоко зарыт комплекс, связанный с его очень молодой для главного тренера внешностью. Хотя на самом деле это большое счастье, и когда-нибудь он это обязательно поймет (молодец, кстати, что держит себя в форме — такая внешность ведь и об этом говорит). Талалаева на прессухах я тоже называю на “вы” и Андреем Викторовичем, Черчесова — Станиславом Саламовичем, Карпина — Валерием Георгиевичем, хотя в жизни мы уже десятилетия на “ты” и по именам. Просто считаю, что в официальном прилюдном общении так правильнее, чем выставлять напоказ давнее личное знакомство».
Шеф отдела футбола «СЭ» Константин Алексеев считает, что к каждому нужен свой подход:
«Почти все коллеги написали про “Михал Михалыч”, вспоминают и про Сергей — Семаку, и про Валерий — Карпину, и про “называйте Рашид”. Мне кажется, тут все индивидуально, ведь все люди разные. Помню, мне было лет 20, а Лом-Али Ибрагимову — за 40. Но он меня сразу поправил: “Не надо отчества, у нас принято по имени”. Галактионов за общепринятое по имени-отчеству, ему так комфортнее, он, видимо, с этим журналистом на брудершафт не пил, имеет полное право попросить по отчеству, не вижу проблемы».
Роман Кольцов