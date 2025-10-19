Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
ЦСКА
1
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.56
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Кайрат
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
1.45
П2
14.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.37
П2
6.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.69
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.86
X
3.90
П2
1.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.68
П2
2.24
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.20
П2
1.72
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

«Михал Михалыч, спасибо». Галактионов не сдержался и поправил журналиста на пресс-конференции

А Сергей Семак разрешил называть себя по имени.

Источник: Спорт-Экспресс

После матча 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (3:0) в соцсетях разлетелся фрагмент с пресс-конференции главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. Один из журналистов обратился к нему по имени, а 41-летний специалист прервал вопрос и попросил обращаться к нему «Михал Михалыч».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 12, 18.10.2025, 19:45
Локомотив
3
ЦСКА
0

Что произошло

При общении с корреспондентами главный тренер «Локо» пребывал в хорошем настроении: отметил игру своей команды и разобрал красивый гол Дмитрия Воробьева. Однако один вопрос корреспондента ему не понравился. Вернее, его формулировка. Он обратился к Галактионову по имени — Михаил. А тот мгновенно поправил: «Михал Михалыч, спасибо».

Журналист явно не оговорился — он изначально обратился к тренеру по имени, потом представился, а затем вновь обратился по имени. После второго раза и вмешался Галактионов.

Здесь важно отметить: тренеру железнодорожников 41 год. И, возможно, некоторым опытным корреспондентам называть его по имени и отчеству непривычно. С другой стороны, на подобных мероприятиях существуют неписаные правила, которые будто бы обязывают СМИ обращаться к главному тренеру команды РПЛ именно так.

За Галактионовым во время карьеры в «Локомотиве» почти не замечали грубости: только в 2023-м Михаил Михайлович обматерил судей на флеш-интервью после матча с «Крыльями» (3:3). «Если кому-то это ******* нравится, то не нам», — заявил тренер.

Тогда КДК дисквалифицировал его на два матча за нецензурную лексику.

У Семака другая позиция

Ситуация с Галактионовым вызвала большую волну обсуждений в российском футбольном сообществе. Дело даже дошло то того, что вопрос на эту тему задали главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после победы над «Сочи» (3:0). Он разрешил называть его просто по имени, без отчества.

— Сергей Богданович, поздравляю с победой. Вопрос не по игре, но по футболу и на актуальную тему. Скажите, пожалуйста, можно ли к вам обратиться по имени, но на «вы», без отчества? — вопрос Семаку.

— Пожалуйста, можно.

— Нормально отреагируете? Для вас этот вопрос не принципиальный?

— Да, абсолютно, — ответил Сергей Богданович.

Мнения журналистов «СЭ»

Высказались и члены журналистского сообщества. Например, обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, который старше Галактионова на 11 лет, пишет:

«Я вот не представляю себя требующим хоть у своих студентов, хоть у кого еще, чтобы меня называли Игорем Яковлевичем, а не Игорем. Хотя старше Галактионова на 11 лет. Называют по имени-отчеству — ок, хотя привыкал к этому, признаюсь, долго, такое обращение внутренне старит. По имени — тоже не вопрос, так даже предпочтительнее. Может, это потому, что у меня всегда было много международного общения, на английском, где никаких отчеств нет. Там и Скотти Боумэн прекрасно относится в свои 90 плюс, когда люди на полвека младше него называют его просто Скотти, а не мистер Боумэн. Но все это — просто культурные коды. Не думаю, что к этому нужно относиться всерьез и на основании подобного требования Галактионова на пресс-конференции делать о нем какие-то глубокомысленные выводы. Может, он просто приверженец строгих традиций официального общения, что я могу понять. Может, где-то глубоко зарыт комплекс, связанный с его очень молодой для главного тренера внешностью. Хотя на самом деле это большое счастье, и когда-нибудь он это обязательно поймет (молодец, кстати, что держит себя в форме — такая внешность ведь и об этом говорит). Талалаева на прессухах я тоже называю на “вы” и Андреем Викторовичем, Черчесова — Станиславом Саламовичем, Карпина — Валерием Георгиевичем, хотя в жизни мы уже десятилетия на “ты” и по именам. Просто считаю, что в официальном прилюдном общении так правильнее, чем выставлять напоказ давнее личное знакомство».

Шеф отдела футбола «СЭ» Константин Алексеев считает, что к каждому нужен свой подход:

«Почти все коллеги написали про “Михал Михалыч”, вспоминают и про Сергей — Семаку, и про Валерий — Карпину, и про “называйте Рашид”. Мне кажется, тут все индивидуально, ведь все люди разные. Помню, мне было лет 20, а Лом-Али Ибрагимову — за 40. Но он меня сразу поправил: “Не надо отчества, у нас принято по имени”. Галактионов за общепринятое по имени-отчеству, ему так комфортнее, он, видимо, с этим журналистом на брудершафт не пил, имеет полное право попросить по отчеству, не вижу проблемы».

Роман Кольцов