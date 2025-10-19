Драмой обернулся матч Зайнутдинова против Самородова в РПЛ

С первых минут в составе хозяев на позиции центрального защитника вышел лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов. Он провёл на поле первый тайм и был заменён после перерыва. В составе гостей появился его соотечественник и партнёр по национальной команде — Максим Самородов, сыгравший 75 минут.