Драмой обернулся матч Зайнутдинова против Самородова в РПЛ

С первых минут в составе хозяев на позиции центрального защитника вышел лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов. Он провёл на поле первый тайм и был заменён после перерыва. В составе гостей появился его соотечественник и партнёр по национальной команде — Максим Самородов, сыгравший 75 минут.
Счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Иван Сергеев на 16-й минуте. Уже через пять минут (21`) форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе восстановил равновесие. В концовке первого тайма (38`) грозненцы могли выйти вперёд, однако Лечи Садулаев не сумел реализовать пенальти.
На 88-й минуте полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура вывел свою команду вперёд и, казалось, вырвал победу, но уже в компенсированное время (94`) нападающий Константин Тюкавин спас «Динамо» от поражения, установив окончательный счёт — 2:2.
После этого тура обе команды имеют по 16 очков: «Динамо» занимает восьмое место благодаря лучшей разнице забитых мячей (20), а «Ахмат» располагается следом — на девятой строчке.
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Иван Сергеев
16′
Константин Тюкавин
(Иван Сергеев)
90+4′
Георгий Мелкадзе
21′
Эгаш Касинтура
(Мохамед Конате)
88′
Лечи Садулаев
38′
40
Курбан Расулов
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
9′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
10
Бителло
36′
55
Максим Осипенко
18′
4
Хуан Хосе Касерес
63′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
44′
91
Ярослав Гладышев
72′
76′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
63′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
44
Антонио Диас Рубенс
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15′
42
Мануэль Келиано
20
Максим Самородов
75′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
81′
13
Мохамед Конате
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
