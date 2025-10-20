Карпин схватился за голову и ушел с пресс-конференции. Вот что сказал ему после матча один из журналистов: видео

Журналист: Валерий Георгиевич, в отличие от молодого поколения, я помню вас хорошо как футболиста. Как вы пришли в «Спартак», как вы играли за рубежом — в «Сосьедаде», в «Валенсии», в «Сельте». И тренером вы здесь были, тоже что-то сделали. Но когда мы все-таки увидим «Динамо» ваше? Вы знаете, как играют хорошие команды, как играют вообще в футбол. И когда мы смотрим сегодня, то эта игра, конечно, далека от игры тех команд, где вы играли.