Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Карпин схватился за голову и ушел с пресс-конференции. Вот что сказал ему после матча один из журналистов: видео

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после ничьей со счетом 2:2 в домашнем матче 12-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» схватился за голову и ушел с пресс-конференции после общения с одним из журналистов.

Источник: Соцсети

Пресс-конференция началась с того, что этот журналист достаточно жестко раскритиковал игру «Динамо», а Карпин ему ответил. Затем главному тренеру «Динамо» задавали вопросы другие журналисты. Однако в конце пресс-конференции слово опять взял журналист, раскритиковавший игру динамовцев.

Журналист: Валерий Георгиевич, в отличие от молодого поколения, я помню вас хорошо как футболиста. Как вы пришли в «Спартак», как вы играли за рубежом — в «Сосьедаде», в «Валенсии», в «Сельте». И тренером вы здесь были, тоже что-то сделали. Но когда мы все-таки увидим «Динамо» ваше? Вы знаете, как играют хорошие команды, как играют вообще в футбол. И когда мы смотрим сегодня, то эта игра, конечно, далека от игры тех команд, где вы играли.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 12, 19.10.2025, 19:30
Динамо
2
Ахмат
2

Карпин: И?

Журналист: Я говорю искренне. Получится что-нибудь?

Карпин: Хорошо, давайте так. Первый тайм, да и второй тоже, с «Локомотивом» был то что нужно, например. Вообще недалеко от того, о чем вы говорите, например.

Журналист: Было еще с «Партизаном» хорошо, когда играли. Был момент, когда был прессинг и все остальное.

Карпин: В смысле?! Прессинг и сейчас был.

Журналист: Ну, прессинг был такой, что «Ахмат» делал все, что хотел. Много было свободных зон…

Карпин: То, что хотел… Че? (Улыбается.).

Журналист: Они выходили хорошо очень в свободные зоны. У них была масса пространства…

Карпин, схватившись за голову: Что для вас прессинг?

Журналист: Прессинг — это когда команда играет плотно и не дает вообще дышать сопернику, каждый играет с каждым.

Карпин: Когда катят мяч и вратарь выбивает за центр поля — это прессинг или не прессинг?

Журналист: Это не прессинг.

Карпин встает и покидает пресс-конференцию: Понятно. Все, спасибо.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше