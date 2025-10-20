Карпин схватился за голову и ушел с пресс-конференции. Вот что сказал ему после матча один из журналистов: видео

Пресс-конференция началась с того, что этот журналист достаточно жестко раскритиковал игру «Динамо», а Карпин ему ответил. Затем главному тренеру «Динамо» задавали вопросы другие журналисты. Однако в конце пресс-конференции слово опять взял журналист, раскритиковавший игру динамовцев.
Журналист: Валерий Георгиевич, в отличие от молодого поколения, я помню вас хорошо как футболиста. Как вы пришли в «Спартак», как вы играли за рубежом — в «Сосьедаде», в «Валенсии», в «Сельте». И тренером вы здесь были, тоже что-то сделали. Но когда мы все-таки увидим «Динамо» ваше? Вы знаете, как играют хорошие команды, как играют вообще в футбол. И когда мы смотрим сегодня, то эта игра, конечно, далека от игры тех команд, где вы играли.
Карпин: И?
Журналист: Я говорю искренне. Получится что-нибудь?
Карпин: Хорошо, давайте так. Первый тайм, да и второй тоже, с «Локомотивом» был то что нужно, например. Вообще недалеко от того, о чем вы говорите, например.
Журналист: Было еще с «Партизаном» хорошо, когда играли. Был момент, когда был прессинг и все остальное.
Карпин: В смысле?! Прессинг и сейчас был.
Журналист: Ну, прессинг был такой, что «Ахмат» делал все, что хотел. Много было свободных зон…
Карпин: То, что хотел… Че? (Улыбается.).
Журналист: Они выходили хорошо очень в свободные зоны. У них была масса пространства…
Карпин, схватившись за голову: Что для вас прессинг?
Журналист: Прессинг — это когда команда играет плотно и не дает вообще дышать сопернику, каждый играет с каждым.
Карпин: Когда катят мяч и вратарь выбивает за центр поля — это прессинг или не прессинг?
Журналист: Это не прессинг.
Карпин встает и покидает пресс-конференцию: Понятно. Все, спасибо.