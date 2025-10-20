Тренеров РПЛ массово опрашивают по теме имени и отчества от Галактионова — уже высказались Черчесов, Карпин, Семак

Поправка вызвала очень смешанную реакцию. Одни посчитали, что Галактионов зазнался после крупной победы и выхода на первое место, другие — что обращение на «Вы» и по имени-отчеству к людям старшего возраста является частью российского культурного кода и ничего такого в замечании нет. Третьи и вовсе нашли у Галактионова скрытые комплексы из-за молодой внешности в 41 год — в общем, версий было много.