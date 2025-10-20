Ричмонд
Футбол
Хоккей
Тренеров РПЛ массово опрашивают по теме имени и отчества от Галактионова — уже высказались Черчесов, Карпин, Семак

Самая обсуждаемая тема выходных.

Источник: РИА "Новости"

В российском футболе бесчисленное количество мемов и флешмобов. Благодаря тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову появился еще один — участниками которого стали многие тренеры РПЛ.

Михал Михалыч

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 12, 18.10.2025, 19:45
Локомотив
3
ЦСКА
0

Субботний матч «Локомотива» и ЦСКА получился ярким — железнодорожники победили 3:0 и вышли на чистое первое место. Пресс-конференция тоже оказалась под стать — в воскресенье по Сети разлетелся фрагмент, на котором 41-летний Галактионов поправляет журналиста, обратившемся к нему по имени, без отчества.

«Михал Михалыч. Спасибо», — сказал тренер «Локо» в ответ на вопрос корреспондента 3gsports Валерия Абросимова.

Поправка вызвала очень смешанную реакцию. Одни посчитали, что Галактионов зазнался после крупной победы и выхода на первое место, другие — что обращение на «Вы» и по имени-отчеству к людям старшего возраста является частью российского культурного кода и ничего такого в замечании нет. Третьи и вовсе нашли у Галактионова скрытые комплексы из-за молодой внешности в 41 год — в общем, версий было много.

Сам тренер наверняка еще расскажет о своих мотивах на будущих пресс-конференциях. А пока журналисты начали опрашивать его коллег — и получили разные ответы.

Сергей и Соломонович

На тему дня высказались многие тренеры РПЛ. Так, Сергей Семак после победы «Зенита» над «Сочи» (3:0) заявил, что у него нет проблем с отчеством: «Можно ли ко мне обращаться по имени? Пожалуйста. Для меня это вопрос абсолютно не принципиальный».

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин пошутил: «Как я отреагирую? Обращайтесь ко мне Михал Михалыч. Честно? Я бы отпустил и даже не заметил эту тему. Обращайтесь, как вам удобно».

Возглавляющий «Ахмат» Станислав Черчесов после ничьей с «Динамо» (2:2) ответил на вопрос подробно и с юмором: «Обратиться ко мне по имени? Попробуйте. Если меня Станислав зовут, чего я… Ну попробуйте. Но счет мы вам предъявим. Ко мне по-разному обращаются: Саламович, Соломонович, Приветович. Ты будешь Станиславом называть — меня же Станислав зовут, не Василий. Чего мне обижаться?».

Тренер «Динамо» Валерий Карпин тоже не настаивает на отчестве: «Я нормально к этому отношусь. Для меня после Испании привычно, когда обращаются по имени, поэтому ничего страшного».

Пока опрошены еще не все тренеры РПЛ — ждем следующих выходных.

Автор: Артем Белинин

Динамо
2:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Голы
Динамо
Иван Сергеев
16′
Константин Тюкавин
(Иван Сергеев)
90+4′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
21′
Эгаш Касинтура
(Мохамед Конате)
88′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Лечи Садулаев
38′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
9′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
10
Бителло
36′
55
Максим Осипенко
18′
4
Хуан Хосе Касерес
63′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
44′
91
Ярослав Гладышев
72′
76′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
63′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
44
Антонио Диас Рубенс
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15′
42
Мануэль Келиано
20
Максим Самородов
75′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
81′
13
Мохамед Конате
Статистика
Динамо
Ахмат
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
6
4
Угловые
2
7
Фолы
14
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
