Гершкович назвал судей неприкасаемыми и безнаказанными

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в разговоре с РИА Новости назвал футбольных арбитров, допускающих ошибки, безнаказанными.
В сезоне-2025/26 экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по итогам 11 туров рассмотрела 63 спорных эпизода в 88 матчах. Ошибочными были признаны 11 решений судей. Заседание комиссии по матчам 12-го тура чемпионата России, которые прошли 18 и 19 октября, состоится позднее.
«У нас судьи сегодня неприкасаемые, их никто не наказывает. А от их решений страдают все — и игроки, и тренеры, и руководители клубов, и спонсоры, и болельщики. Нужно наводить порядок!» — заявил Гершкович.
«Каждый может ошибиться, но он должен нести ответственность. Ошибся тренер — несет ответственность, игрок тоже. А судьи ошибаются в каждом туре, а то и в каждой игре. И у них все в порядке», — добавил член исполкома РФС.