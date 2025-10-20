Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.86
П2
5.33
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.48
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Гершкович назвал судей неприкасаемыми и безнаказанными

Член исполкома РФС Гершкович назвал судей неприкасаемыми и безнаказанными.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в разговоре с РИА Новости назвал футбольных арбитров, допускающих ошибки, безнаказанными.

В сезоне-2025/26 экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по итогам 11 туров рассмотрела 63 спорных эпизода в 88 матчах. Ошибочными были признаны 11 решений судей. Заседание комиссии по матчам 12-го тура чемпионата России, которые прошли 18 и 19 октября, состоится позднее.

«У нас судьи сегодня неприкасаемые, их никто не наказывает. А от их решений страдают все — и игроки, и тренеры, и руководители клубов, и спонсоры, и болельщики. Нужно наводить порядок!» — заявил Гершкович.

«Каждый может ошибиться, но он должен нести ответственность. Ошибся тренер — несет ответственность, игрок тоже. А судьи ошибаются в каждом туре, а то и в каждой игре. И у них все в порядке», — добавил член исполкома РФС.