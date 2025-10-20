«Спартак» почтил память болельщиков, которые погибли в давке в 1982 году

Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
"20 октября 1982 года. Самый страшный день в истории каждого спартаковца. День, пропитанный болью и слезами.
Прошло 43 года со дня давки в концовке матча «Спартак» — «Хаарлем». Трагедия, которую невозможно забыть, унесла десятки жизней наших болельщиков.
Вечная память тем, кто ушел из жизни в тот день. Мы вас не забудем«, — говорится в сообщении “Спартака”.