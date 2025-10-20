Шпилевский повторил антирекорд чемпионатов России, проиграв 10 из 12 игр во главе «Пари НН»

На счету нижегородской команды стало 10 поражений в 12 играх со старта сезона.
Как сообщает Opta, это повторение антирекорда чемпионата России. Так много поражений после 12 туров было только у «Тюмени» в сезонах-1992 и 1998 (тоже оба раза по 10).
Также примечательно, что главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский повторил антирекорд по скорости достижения отметки в 10 поражений.
По информации канала «Цифроскоп», в 2000 году сербский тренер «Уралана» Борис Буняк также потерпел 10 поражений в своих первых 12 матчах.