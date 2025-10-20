Ричмонд
Карпин оценил дебют нового вратаря «Динамо» в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что дебютировавший в лиге голкипер Курбан Расулов может стать первым номером. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Источник: РИА "Новости"

«Дебют Расулова в РПЛ? Вина вратаря в пропущенных мячах минимальна, можно сказать, что ее нет вообще. Может ли он выиграть конкуренцию у Лунева и Лещука? Почему нет», — заявил Карпин.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

Динамо
2:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Голы
Динамо
Иван Сергеев
16′
Константин Тюкавин
(Иван Сергеев)
90+4′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
21′
Эгаш Касинтура
(Мохамед Конате)
88′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Лечи Садулаев
38′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
9′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
10
Бителло
36′
55
Максим Осипенко
18′
4
Хуан Хосе Касерес
63′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
44′
91
Ярослав Гладышев
72′
76′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
63′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
44
Антонио Диас Рубенс
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15′
42
Мануэль Келиано
20
Максим Самородов
75′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
81′
13
Мохамед Конате
Статистика
Динамо
Ахмат
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
6
4
Угловые
2
7
Фолы
14
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
