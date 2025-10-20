Саввиди: «В “Ростов” не стремлюсь, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему “нет” не скажу»

Вот я долго не был на стадионе. Мне сказали, надо помочь клубу: «Ты можешь купить ложу?». Я говорю, могу. Сумма, которую «выкатили», меня удивила, но я купил. Сам ни разу там не был. И особо, признаться, никогда туда и не рвался. Пусть директора мои ходят. Какие-то шаги мы, конечно, должны делать, чтобы вместе с городом радоваться огромной армии болельщиков, которые любят клубные цвета. И не важно, болельщики меня когда-то не поняли или я их не понял. Не важно. Любая книга пишется из многих страниц. Вырви любую — и нарушишь целостность картины. Поэтому кто-то может думать, что моя история в донском футболе была плохой. Но если есть те, кто считает, что Саввиди делал то, что он должен был делать, и делал это правильно, я буду рад.