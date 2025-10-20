Ричмонд
Саввиди: «В “Ростов” не стремлюсь, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему “нет” не скажу»

Президент ПАОКа Иван Саввиди отреагировал на слухи о своем возвращении в «Ростов».

Источник: Соцсети

Ранее появилась информация, что 66-летний предприниматель займет должность президента ростовчан, которую недавно покинул Арташес Арутюнянц. Саввиди уже руководил российским клубом с 2002 по 2005 год.

«Я не знаю изнанки, не знаю “нутрянки”. Но понятно, что любое появление Саввиди в руководстве клуба — это определенный дискомфорт. Поэтому нужно ли это — не знаю. По крайней мере, я туда не стремлюсь. Задачу вернуться в “Ростов” не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему “нет” не скажу. Я уважаю его, как уважал и его отца. Мы были из одного директорского, скажем так, цеха, которому всегда была не чужда тема социальной ответственности. Полагаю, что если клубу действительно так тяжело, то мы, бизнесмены, должны помогать. Кто-то имеет, возможно, 100 рублей, кто-то тысячу, кто-то миллион.

Вот я долго не был на стадионе. Мне сказали, надо помочь клубу: «Ты можешь купить ложу?». Я говорю, могу. Сумма, которую «выкатили», меня удивила, но я купил. Сам ни разу там не был. И особо, признаться, никогда туда и не рвался. Пусть директора мои ходят. Какие-то шаги мы, конечно, должны делать, чтобы вместе с городом радоваться огромной армии болельщиков, которые любят клубные цвета. И не важно, болельщики меня когда-то не поняли или я их не понял. Не важно. Любая книга пишется из многих страниц. Вырви любую — и нарушишь целостность картины. Поэтому кто-то может думать, что моя история в донском футболе была плохой. Но если есть те, кто считает, что Саввиди делал то, что он должен был делать, и делал это правильно, я буду рад.

Еще раз говорю: задачу вернуться в «Ростов» не ставлю. Но если надо будет завтра спасти клуб, я сделаю точно так же, как сделал это при Голубеве. Дам деньги. При этом, возможно, буду участвовать в решении каких-то вопросов«, — цитирует Саввиди “РБ Спорт”.