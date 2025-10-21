Объединение тренеров в России может создать профессиональную премию

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ), член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в разговоре с РИА Новости допустил возможность создания премии лучшему тренеру от возглавляемой им организации.
По итогам сезона-2024/25 лучшим по версиям РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ) был назван главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Под его руководством «быки» впервые в истории стали чемпионами России, прервав шестилетнюю трофейную серию петербургского «Зенита» в РПЛ.
«Наша организация имеет голос при определении 33 лучших по итогам сезона, лучшей команды, лучшего тренера. Я думаю, мы будем углублять наши отношения с РФС, мы на правильном пути. Вполне возможно, что в ближайшем будущем будет премия лучшему тренеру от ООТФ» , — сказал Гершкович.
В середине октября ООТФ создало клуб для тех, кто выиграл чемпионат России в качестве игрока и тренера. В настоящее время его единственным членом является Сергей Семак, который как игрок становился чемпионом с ЦСКА, казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом», а как тренер шесть раз приводил «сине-бело-голубых» к титулу.