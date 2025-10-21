Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.01
X
3.55
П2
1.99
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.20
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.70
П2
6.09
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

Объединение тренеров в России может создать профессиональную премию

В России объединение футбольных тренеров может создать профессиональную премию.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ), член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в разговоре с РИА Новости допустил возможность создания премии лучшему тренеру от возглавляемой им организации.

По итогам сезона-2024/25 лучшим по версиям РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ) был назван главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Под его руководством «быки» впервые в истории стали чемпионами России, прервав шестилетнюю трофейную серию петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Наша организация имеет голос при определении 33 лучших по итогам сезона, лучшей команды, лучшего тренера. Я думаю, мы будем углублять наши отношения с РФС, мы на правильном пути. Вполне возможно, что в ближайшем будущем будет премия лучшему тренеру от ООТФ» , — сказал Гершкович.

В середине октября ООТФ создало клуб для тех, кто выиграл чемпионат России в качестве игрока и тренера. В настоящее время его единственным членом является Сергей Семак, который как игрок становился чемпионом с ЦСКА, казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом», а как тренер шесть раз приводил «сине-бело-голубых» к титулу.