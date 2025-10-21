Ричмонд
Гершкович заявил, что Карпину лучше выбрать одну команду для работы

Гершкович считает, что от совмещения Карпиным двух постов нет пользы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович заявил РИА Новости, что Валерию Карпину лучше сосредоточиться на одном месте работы.

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. В 2025-м РФС разрешил ему совмещать посты главного тренера в национальной команде и московском «Динамо» до возвращения национальной команды на официальные турниры.

«Я не сторонник совмещения. История показывает, что никому от этого большой пользы нет. Нужно концентрироваться на какой-то одной работе», — сказал Гершкович.

«Несмотря на это, все равно желаю Карпину удачи и в сборной, и в “Динамо”, — добавил собеседник агентства.

С момента начала совмещения работы в сборной России и «Динамо» национальная команда провела четыре матча, одержав три победы и один раз сыграв вничью. «Бело-голубые» в этом сезоне после 12 туров занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 16 очков.

В Кубке России перед заключительным туром группового этапа пути РПЛ «Динамо» занимает третье место в группе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи». Команда Карпина в очном матче с самарцами 22 октября определит, кто со второго места выйдет в плей-офф пути РПЛ, а кто продолжит выступление в турнире в плей-офф пути регионов.

