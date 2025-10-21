Ричмонд
Стало известно, когда состоится матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между московскими командами «Спартак» и ЦСКА пройдет 22 ноября, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Во вторник лига опубликовала календарь с точными датами и временем начала матчей 16−18-го туров. Встреча пройдет на арене «Спартака» и начнется в 16:45 мск.

ЦСКА (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (19) располагается на шестой строчке. Лидирует московский «Локомотив» (26). Второе место занимает действующий чемпион «Краснодар» (26).

Расписание остальных матчей:

16-й тур.

пятница, 21 ноября.

«Акрон» (Тольятти) — «Сочи» — 17:00;

суббота, 22 ноября.

«Оренбург» — «Балтика» (Калининград) — 14:00;

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 19:30;

воскресенье, 23 ноября.

«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» — 13:00;

«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 15:15;

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — 17:30;

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 19:45;

17-й тур.

суббота, 29 ноября.

«Акрон» — «Нижний Новгород» — 14:00;

ЦСКА — «Оренбург» — 16:30;

«Балтика» — «Спартак» — 19:30;

воскресенье, 30 ноября.

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 14:00;

«Ахмат» — «Динамо» (Москва) — 16:30;

«Ростов» — «Локомотив» — 16:30;

«Зенит» — «Рубин» — 19:00;

понедельник, 1 декабря.

«Сочи» — «Динамо» (Махачкала) — 19:30;

18-й тур.

пятница, 5 декабря.

«Ахмат» — «Оренбург» — 19:00;

суббота, 6 декабря.

«Ростов» — «Рубин» — 14:00;

«Спартак» — «Динамо» (Москва) — 16:30;

«Зенит» — «Акрон» — 19:30;

воскресенье, 7 декабря.

«Динамо» (Махачкала) — «Нижний Новгород» — 14:00;

«Сочи» — «Локомотив» — 16:30;

«Балтика» — «Крылья Советов» — 19:00;

«Краснодар» — ЦСКА — 19:30.