Стало известно, когда состоится матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между московскими командами «Спартак» и ЦСКА пройдет 22 ноября, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Во вторник лига опубликовала календарь с точными датами и временем начала матчей 16−18-го туров. Встреча пройдет на арене «Спартака» и начнется в 16:45 мск.
ЦСКА (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (19) располагается на шестой строчке. Лидирует московский «Локомотив» (26). Второе место занимает действующий чемпион «Краснодар» (26).
Расписание остальных матчей:
16-й тур.
пятница, 21 ноября.
«Акрон» (Тольятти) — «Сочи» — 17:00;
суббота, 22 ноября.
«Оренбург» — «Балтика» (Калининград) — 14:00;
«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 19:30;
воскресенье, 23 ноября.
«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» — 13:00;
«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 15:15;
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — 17:30;
«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 19:45;
17-й тур.
суббота, 29 ноября.
«Акрон» — «Нижний Новгород» — 14:00;
ЦСКА — «Оренбург» — 16:30;
«Балтика» — «Спартак» — 19:30;
воскресенье, 30 ноября.
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 14:00;
«Ахмат» — «Динамо» (Москва) — 16:30;
«Ростов» — «Локомотив» — 16:30;
«Зенит» — «Рубин» — 19:00;
понедельник, 1 декабря.
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала) — 19:30;
18-й тур.
пятница, 5 декабря.
«Ахмат» — «Оренбург» — 19:00;
суббота, 6 декабря.
«Ростов» — «Рубин» — 14:00;
«Спартак» — «Динамо» (Москва) — 16:30;
«Зенит» — «Акрон» — 19:30;
воскресенье, 7 декабря.
«Динамо» (Махачкала) — «Нижний Новгород» — 14:00;
«Сочи» — «Локомотив» — 16:30;
«Балтика» — «Крылья Советов» — 19:00;
«Краснодар» — ЦСКА — 19:30.