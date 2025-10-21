Ричмонд
Радимов: «“Балтика” не выдержит весь сезон в таком темпе, но сейчас спору нет — Талалаев молодец»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «РБ Спорт» выразил мнение, что «Балтика» не финиширует в топ-8 РПЛ.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

— У вас нет ощущения, что все разговоры экспертов о том, что «Балтики» не хватит на весь сезон, только еще больше раззадоривают команду и дают ей дополнительные силы и эмоции?

— Я недавно видел Талалаева, и он сказал мне — ок, ты не веришь, но мне так только легче мотивировать команду. На что я ему ответил, что больше бесплатно я это делать не буду. И я все равно останусь при своем мнении, что «Балтика» не выдержит весь сезон в таком темпе. И я все равно не верю, что они будут в восьмерке. Но сейчас спору нет — Талалаев молодец, можно перед ним снять шляпу, как Рошфор снимал перед Д’Артаньяном.

По итогам 12 туров «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 23 очка.