Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.00
П2
7.20
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.86
П2
5.33
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.66
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Футбольная академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире

Футбольная академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире по версии CIES.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» вошел в рейтинг ста лучших футбольных академий, сообщается на официальном сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

В данном анализе CIES разработал индекс, который учитывает количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они играли, и количество сыгранных минут в официальных матчах. Лидером рейтинга второй год подряд стала португальская «Бенфика», набравшая 105,1 балла. «Локомотив» с 32,8 балла расположился на 96-й строчке и является единственным российским клубом в рейтинге. Академия железнодорожников подготовила 30 футболистов, сыгравших суммарно 2567 минут в официальных играх.

Также в первую десятку вошли:

2. «Барселона» (Испания) — 98,7;

3. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 98,3;

4. «Аякс» (Нидерланды) — 97,6;

5. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 95,0;

6. «Спортинг» (Португалия) — 83,4;

7. «Динамо» (Хорватия) — 77,9;

8. «Дефенсор» (Уругвай) — 77,0;

9. «Реал» (Испания) — 74,8;

10. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) — 73,8.