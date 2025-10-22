Футбольная академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире

В данном анализе CIES разработал индекс, который учитывает количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они играли, и количество сыгранных минут в официальных матчах. Лидером рейтинга второй год подряд стала португальская «Бенфика», набравшая 105,1 балла. «Локомотив» с 32,8 балла расположился на 96-й строчке и является единственным российским клубом в рейтинге. Академия железнодорожников подготовила 30 футболистов, сыгравших суммарно 2567 минут в официальных играх.