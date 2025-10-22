Футбольная академия «Локомотива» вошла в топ-100 лучших в мире

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» вошел в рейтинг ста лучших футбольных академий, сообщается на официальном сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).
В данном анализе CIES разработал индекс, который учитывает количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они играли, и количество сыгранных минут в официальных матчах. Лидером рейтинга второй год подряд стала португальская «Бенфика», набравшая 105,1 балла. «Локомотив» с 32,8 балла расположился на 96-й строчке и является единственным российским клубом в рейтинге. Академия железнодорожников подготовила 30 футболистов, сыгравших суммарно 2567 минут в официальных играх.
Также в первую десятку вошли:
2. «Барселона» (Испания) — 98,7;
3. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 98,3;
4. «Аякс» (Нидерланды) — 97,6;
5. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 95,0;
6. «Спортинг» (Португалия) — 83,4;
7. «Динамо» (Хорватия) — 77,9;
8. «Дефенсор» (Уругвай) — 77,0;
9. «Реал» (Испания) — 74,8;
10. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) — 73,8.