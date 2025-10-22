Жерсон — о слухах про свое недовольство в «Зените»: «Я всем доволен в клубе»

«К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в “Зените”. Я не читаю новости, до меня только доходят какие-то слухи. Общаюсь с партнерами по команде, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю у них, что пишут. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Я всем доволен в “Зените” и сегодня на поле постарался дать ответ на все эти слухи.