Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Жерсон — о слухах про свое недовольство в «Зените»: «Я всем доволен в клубе»

Полузащитник «Зенита» Жерсон отреагировал на информацию о своем недовольстве в клубе.

«К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в “Зените”. Я не читаю новости, до меня только доходят какие-то слухи. Общаюсь с партнерами по команде, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю у них, что пишут. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Я всем доволен в “Зените” и сегодня на поле постарался дать ответ на все эти слухи.

Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в «Зените». Это друзья, которых мне подарил футбол. При этом я хорошо общаюсь с российскими футболистами — с Мостовым и Соболевым, например. На том уровне английского, которым я владею, мы можем объясняться. Но Вендел — человек не только из моего родного города, мы росли в соседних районах. У нас чуть больше общего, и бывает, что мы вместе проводим время за пределами футбольного поля. Мой стиль жизни чуть более схож с Венделом, с ним у нас более тесные отношения. Но я стараюсь поддерживать дружескую атмосферу со всеми в команде", — сказал Жерсон.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 8 матчей и забил 1 гол.